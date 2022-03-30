Масочный режим стал рекомендательным для жителей Новосибирской области

В Новосибирской области отменили требование о соблюдении масочного режима гражданами. Ограничительная мера носит рекомендательный характер.

30 марта на внеочередном заседании правительство Новосибирской области одобрило предложения о снятии части действующих ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте правительства региона — изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе снимается запрет для юридических лиц по допуску в помещения и на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок.

Смягчение мер не распространяется на ряд предприятий и организаций на территории Новосибирской области. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима своими сотрудниками при взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг. В перечень сфер, на которые распространяется указанная мера, входят медицина, торговля, общепит и общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и другое.

В регионе также отменяется требование о соблюдении масочного режима гражданами — указанная норма будет носить рекомендательный характер.

«Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Напомним, в середине марта власти двух регионов Сибири приняли решение об отмене масочного режима. Так, в Кемеровской области требование об использовании средств индивидуальной защиты перестало действовать с 14 марта, в Красноярском крае — с 16 марта. В Новосибирской области отмена ограничительной меры также была анонсирована 16 марта, однако принятие решения было отложено.