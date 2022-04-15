Новосибирские представители турбизнеса поборются за гранты до 3 млн рублей

Минэкономразвития Новосибирской области объявило о конкурсе на получение грантов для предпринимателей региона, занятых в сфере туризма. Максимальный размер выплаты – три миллиона рублей.

Конкурс на получение гранта среди предпринимателей, занятых в туристической сфере, проводится в рамках государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области». Заявки на участие принимаются до 11 мая, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития 15 апреля.

«Гранты в форме субсидий будут предоставлены на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов туризма, создание и обустройство гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной инфраструктуры, приобретение автотранспортных средств, туристского, гостиничного оборудования и иного имущества для организации деятельности в сфере социального туризма, обустройство действующих туристских маршрутов, разработку мобильных приложений, путеводителей, сайтов, аудио- и видеогидов, строительство благоустроенных общественных туалетов, душевых и мест для переодевания, а также транспортировку и утилизацию бытовых отходов из мест отдыха и туризма», — уточнили в минэкономразвития региона.

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, в 2021 году туристической бизнес региона при поддержке областного минэкономразвития получил федеральные гранты на общую сумму 17,8 млн руб. На эти средства в регионе были реализованы, в частности, такие проекты, как строительство сельских гостевых домов для круглогодичного проживания в селе Федосиха Коченёвского района, «Дом фермера» в Чулымском районе и расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий Краснозёрский».

В Новосибирской области также заработал новый интернет-портал для туристов. На нём размещена информация о природных и архитектурных достопримечательностях региона, развлекательных заведениях и общепитах, а также мероприятиях, проходящих на территории Новосибирской области. На сайте также встроены карта экскурсий с аудиогидом и масштабная 3D-панорама с ночными и дневными видами Новосибирска. Информация на портале ежедневно обновляется.

Напомним, в июне 2021 года минэкономразвития Новосибирской области выпустило сборник народных рецептов из разных уголков региона.