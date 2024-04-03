Стали известны подробности проекта новосибирского курорта «Речкуновский»

Инвестиционный проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» находится на стадии подписания, после чего начнется его реализация. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачёв на форуме «Дикоросы».

3 апреля во время пленарного заседания «Туризм и гостеприимство в Год семьи» на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачёв рассказал о проекте курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский».

«В моей родной области мы сейчас делаем три проекта. Самый знаковый из них — это курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский», который корпорация уже готовит к подписанию с инвестором. При поддержке губернатора, правительства, министра экономического развития (Новосибирской области. — «КС») в ближайшее время приступим к реализации проекта в Новосибирской области, а именно начнем делать фундамент, — сообщил Денис Секачёв. — Для Новосибирска это будет очень хороший проект, так как потенциал у города огромный, он является крупнейшим муниципальным образованием в стране. Я считаю, что нужно всячески помогать развивать потенциал Новосибирской области, в том числе оздоровительного туризма».

По его словам, комплекс займет 5 га под Новосибирском с видом на Бердский залив. Количество номеров в санатории — 270. Четырехзвездочный комплекс включает площадки для досуга, спорта, термы, санаторий, ресторанный комплекс и глэмпинг с коттеджами.

Напомним, ранее стало известно, что турпоток в Новосибирской области в 2023 году составил 3 млн человек и принес более 18 млрд рублей местному бизнесу.