Рост цен до 54% на отдельные виды продуктов зафиксирован в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировано повышение цен на отдельные виды продовольственных товаров до 54%. Так, стоимость сахара в марте по сравнению с февралем увеличилась на 54,3%, свежих помидоров — до 46,7%.

Новосибирскстат опубликовал данные об изменении цен на потребительском рынке Новосибирской области в марте текущего года. По сравнению с февралем, цены на продовольственные товары увеличились на 7,5%, непродовольственные —на 10,7%.

Отмечается, что значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, наибольшее повышение цен отмечено на свежие помидоры — их цена за месяц выросла на 46,7%, стоимость репчатого лука поднялась на 45,7%, бананов — 41,7%, белокочанную капусту — 36,9%. Зафиксировано также повышение цен на груши (23,8%), свеклу (21,4%), морковь (19,5%) и виноград (15,1%). При этом стоимость свежих огурцов снизилась на 29,9%.

«В группе кондитерских изделий выросли цены на все наблюдаемые товары», — отметили специалисты. Более всего подорожали карамель —15,9%, глазированные шоколадом мягкие конфеты — 13,2%, шоколад —12,5%, торты — 9,4%.

В группе макаронных и крупяных изделий повышение цен зафиксировано на гречневую крупу —14,4%, манную крупу — 12,2%, овсяную и перловую крупы — 10,6%. Увеличилась цена на товары в группе мяса и птицы. Так, стали дороже, в частности, пельмени, манты, равиоли на 12,8%, говядина на кости — на 8,8%, баранина — на 5,9%, куриные окорочка — на 5,5%. Кулинарные изделия из птицы выросли в цене на 7,8%, при этом стоимость кур охлажденных и мороженных снизилась на 0,3%.

Цена на сахар за месяц выросла на 54,3% — в течение месяца в регионе отмечался ажиотажный спрос на указанный продукт и случаи его исчезновения с продуктовых полок магазинов. Ситуацию с дефицитом сахара новосибирские власти планировали решить на прошлой неделе.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в марте составила 6 034,37 рубля и по сравнению с февралем увеличилась на 7,9% (5594,64 руб). С начала года стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась на 12,5%.

Среди непродовольственных товаров значительное повышение цен отмечено на электротовары и другие бытовые приборы. Так, стоимость стиральной машины выросла на 41%, холодильник — на 39,8%, электропылесос — на 32,8%. Моющие и чистящие средства в целом выросли в цене на 15,8%, телерадиотовары — на 16,6%.

Отметим, в Новосибирской области проводится ежедневный ценовой мониторинг продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Проверка цен организована в 300 магазинах региона.