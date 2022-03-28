«Сахарную» проблему в Новосибирской области обещают решить на следующей неделе

Ситуация с дефицитом сахара в Новосибирской области должна быть решена на неделе с 4 по 10 апреля. В эти дни в регион поступит около двух тысяч тонн продукта, сообщил глава областного минпромторга Андрей Гончаров в понедельник.

Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на оперативном совещании в правительстве региона 28 марта, ситуация с ростом стоимости сахара и ажиотажным спросом на продукт будет решена в ближайшее время. Уже не следующей неделе в регион поступит около 2 000 тонн сахара.

Кроме того, по словам министра, заключена договорённость с поставщиком о снижении стоимости сахара на 5%. Стоит отметить, что минпромторг зафиксировал повышение стоимости продукта с начала марта на 8%.

Между тем на прошлой неделе в минпромторге Новосибирской области сообщали, что в период с 28 марта по 3 апреля в регион поступит 500 тонн сахара.

С отдельными случаями исчезновения сахара с продуктовых полок новосибирцы столкнулись в средине марта. Тогда в областном минпромторге сообщили, что запасов продукта в регионе хватит на 24 дня.

Напомним, что в связи с обострением российско-украинского конфликта в конце февраля в российских регионах возросли цены на ряд продовольственных товаров. Новосибирцы, в частности, жаловались на подорожание гречки и растительного масла. В связи со сложившейся ситуацией некоторые ритейлеры ограничили объём продажи социально значимых товаров в одни руки. Кроме того, в Новосибирской области заработал штаб по контролю цен на продукты.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что ажиотаж на сахар в регионе должен скоро закончится, сравнив ситуацию с ростом потребительского спроса на гречку в начале пандемии в 2020 году.