В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сделал акцент на бесперебойном обеспечении населения необходимыми продуктами питания.

Сегодня, 4 апреля, во время оперативного совещания в правительстве региона министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров представил участникам заседания результаты мониторинга состояния потребительского рынка Новосибирской области. По информации минпромторга, за прошедшую неделю на горячую линию поступило порядка 170 звонков от жителей региона, жалующихся на отсутствие необходимых товаров, 113 из них – от пенсионеров. Больше всего людей беспокоило отсутствие на полках магазинов сахара (53 звонка), а также рост цен на этот продукт (65 обращений).

Заслушав отчет министра, глава области поручил руководителю минпромторга оптимизировать график доставки в магазины наиболее востребованных жителями продовольственных товаров. «Нужно адресно поработать с магазинами и сетями – информация не совпадает, вы докладываете о том, что запасы есть, идут опережающие поставки, а во многих магазинах этих продуктов нет. Очевидно, кто-то придерживает продукты на оптовых складах, или как мы уже выявляли, лично я выявлял, не оптимальные графики доставки. Займитесь более адресно, вместе с прокуратурой, с УФАС, этим вопросом», – цитирует Андрея Травникова пресс-служба правительства региона.

Мониторинг, который провел региональный минпромторг, показал, что в среднем продовольственных запасов (сахара, круп, яиц, овощей) без учета ежедневных поставок хватит на 17 дней, предметов личной гигиены на 35 дней. На данный момент у оптовых компаний имеется около 700 тонн сахара, ожидается поставка в регион еще около 1,5 тысяч тонн. Запасы соли оцениваются в 650 тонн, в течение двух недель в область должны поступить еще 975 тонн этого продукта.

Напомним, ситуацию с дефицитом сахара на полках новосибирских магазинов региональные власти планировали решить на этой неделе. В конце марта известный производитель гигиенических средств отказался поставлять товар в Россию.