Известный производитель гигиенических средств отказался поставлять товар в Россию

Американская холдинговая компания Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию. Производителю принадлежат торговые марки Stayfree, Carefree, Reach, Listerine, O.B., Clean&Clear, а также линейка Johnson’s Baby.

Как следует из официального сообщения компании, решение принято в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

Компания, ранее перечислявшая гуманитарную помощь жителям Украины, также приняла решение увеличить размер отчислений с пяти до десяти миллионов долларов.

Ещё в начале марта Johnson & Johnson приостановила в России рекламную деятельность, регистрацию клинических испытаний и дополнительные инвестиции.

В холдинговую компанию Johnson & Johnson входит более 250 дочерних компаний по всему миру, которые, помимо гигиенических средств, выпускают лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Напомним, за последнее время к компаниям, приостановившим свою деятельность на территории России, присоединилась французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon, первый гипермаркет которой открылся в Новосибирске в ноябре 2021 года.