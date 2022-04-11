В Новосибирской области существенно увеличено число магазинов, в которых проводится мониторинг цен

В Новосибирской области продолжается работа по проведению ценового мониторинга продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Проверка цен организована в 300 магазинах — ранее она проводилась в 193 торговых объектах, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание с членами регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных образований региона.

В рамках совещания с докладом о ситуации на потребительском рынке региона выступил заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

По словам специалиста, в регионе проводится ежедневый ценовой мониторинг 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Отмечается, что до конца прошлой недели проверка цен проводилась в 193 магазинах региона, с сегодняшнего дня к ним добавлены еще 107 — цифра доведена до 300.

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области имеются запасы основных товаров на срок от 30 дней и более.

«Важно, чтобы все эти продукты были на полках отдельных магазинов, чтобы никто не создавал искусственный дефицит и ажиотаж, не пытался поднять цены. Наш минпромторг вдвое расширил количество магазинов, подпадающих под мониторинг. Эту работу необходимо продолжать, реагировать на все сигналы граждан об отсутствии тех или иных товаров. Предпосылок для пустых полок нет, дефицит может быть или искусственно созданным, или следствием ошибок в организации работы. Новосибирская область все необходимое производит сама, остается только доставить эти продукты до наших покупателей», — сказал глава региона.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства в ежедневном режиме осуществляет мониторинг товарных запасов на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров.

Ежедневно в регионе также проводится мониторинг цен на товары первой необходимости — в проверках задействованы минпромторг Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

Отметим, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил наличие продуктов питания и товаров первой необходимости в супермаркете в ТРЦ «Сибирский молл». По словам градоначальника, в магазине присутствовали все товары первой необходимости, однако некоторые позиции подорожали.