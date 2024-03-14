Стоимость туристических поездок из Новосибирска продолжает расти

Павел Ганьшин
 
Стоимость туристических поездок из Новосибирска продолжает расти
Изображение от KamranAydinov на Freepik

По данным сервиса Tourvisor, средняя стоимость тура с вылетом из новосибирского аэропорта Толмачево перевалила за 200 000 рублей. При этом, спрос на них заметно увеличился относительно прошлого года.

Средняя стоимость тура в Новосибирске на момент конца зимы — начала весны 2024 года составляет 204 тысячи рублей, сообщает Tourvisor. Наиболее популярным направлением для туристических поездок из Новосибирска остается Турция — третья часть всех проданных туров относится к этой стране. В тройке по популярности также Таиланд, на который приходится около 25% продаж и Объединенные Арабские Эмираты, набравшие порядка 16%.

Отдых в Турции при этом обойдется в сумму около 165 тысяч рублей, что почти вдвое превышает стоимость поездки на российские или абхазские курорты, которые находятся на четвертом и пятом местах по популярности в плане продаж туров соответственно. Упомянутые Таиланд, ОАЭ, а также другие направления обойдутся еще дороже, но при этом рост количества проданных туров год к году в феврале 2024 года оказался двукратным. В марте туроператоры также рассчитывают улучшить свои показатели относительно прошлогодних, но уже не так значительно.

Ранее мы сообщали, что строительной отрасли Новосибирской области не хватает более пяти тысяч человек.

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