Через две недели Пасха: подорожают или нет яйца в Новосибирске?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, в связи с предстоящим праздником Пасхи (5 мая 2024 года) направила письма производителям яиц и торговым сетям с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен. «Континент Сибирь» выяснил, почём предлагают сегодня купить куриные яйца в магазинах города, и вырос ли спрос на этот социально значимый продукт.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении ФАС на официальном сайте.

Также отмечается, что антимонопольный орган проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта: «в первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен».

По обновленным данным Росстата темпы снижения цен на куриные яйца в России в последнюю неделю замедлились, составив за период с 9 по 15 апреля 0,04% в сравнении с 0,2% неделей ранее. Средняя цена на яйца в России на 15 апреля — 125,16 руб. за десяток. В марте 2024 года средняя цена продукта составляла: РФ — 125,80 руб., Новосибирская область — 126,89 руб., Новосибирск — 128,80 руб. При этом, по данным Новосибирскстата, цены у производителей яиц в Новосибирской области в марте снизились на 7,4%, а потребительские цены — только на 2,3%.

Исполнительный директор сети магазинов «Продсиб» Александр Егоров в общении с «Континентом Сибирь» подтвердил рост спроса на яйца и рассказал о текущей ситуации с наличием и ценами: «Обстановка прогнозируемая. Традиционно накануне Пасхи объём продаж неуклонно растёт: чем ближе праздник, тем выше будет спрос. Тем не менее, с точки зрения наличия, ситуация стабильная — продукции достаточно. Мы, как и прежде, закупаем яйцо у местных производителей — обеспечивают в необходимых объёмах. Цена на яйцо в нашей сети в последний раз незначительно поднималась 25 марта. Это было связано с изменением цены от производителя. До Пасхи изменения цен на яйца не будет. Сейчас яйцо первой категории предлагается в наших магазинах по 113 рублей за десяток». Как сообщил «Континенту Сибирь» один из экспертов рынка, федеральные сети нарастили объем поставок яиц в Новосибирск, «в том числе и за счёт продукции из соседних регионов».

Выборочный мониторинг новосибирских торговых точек показал, что разброс в цене на яйца достаточно велик и зависит как от географии поставок, так и от ценовой политики продавцов и производителей. Недостатка предложения куриных яиц на прилавках магазинов города в настоящий момент нет. Самое дорогое предложение дня — отборное деревенское яйцо из хозяйств области по 180 руб. за десяток — на Ленинском рынке.

По наблюдениям «Континента Сибирь» цена яйца первой категории в магазинах торговых сетей города колеблется от 99 до 140 рублей за десяток: «Чижик» — 99 руб., магазины птицефабрики «Октябрьская» — от 104,90 руб., «Лента» — от 109 до 139 руб. (продукция разных торговых марок), «Мария-Ра» — 114,80 руб., «Пятёрочка» — 115-120 руб. Куриных яиц первой категории не было в продаже в одном из дискаунтеров «Светофор» — здесь яйца второй категории предлагались по 279,90 руб. за 30 штук. В целом цена на яйца находится в том же ценовом диапазоне, что и в декабре-январе и на фоне достаточного предложения не предполагает резкого изменения в ближайшее время.