В Новосибирском оперном театре пройдёт «цифровая» конференция – на неё приедет замминистра обороны

Власти Новосибирской области анонсировали конференцию по вопросам импортозамещения в сфере цифровых технологий «ИмпортонеZависимость». Как следует из информации на сайте мероприятия, в числе приглашённых гостей – представители руководства федерального правительства, министр цифрового развития и замминистра обороны России.

Первая Стратегическая конференция «ИмпортонеZависимость» пройдёт в Новосибирской области 27-28 апреля при поддержке Минцифры РФ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участникам мероприятия предстоит выработать стратегию «по обеспечению подлинного суверенитета Российской Федерации в сфере технологий и цифрового развития».

«Главный вектор конференции – синтез науки, технологий и методологии для обеспечения независимости нашей страны», — говорится в сообщении правительства региона.

Примечательно, что местом проведения выбран Новосибирский государственный академический театр оперы и балета – соответствующая информация опубликована на сайте мероприятия. Также, по данным сайта, к участию в конференции приглашены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

В мероприятии также примет участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным правительства региона, всего ожидается около 300 участников. Помимо руководителей региональных и федеральных органов власти, это IT-руководители крупных компаний, представители промышленности, научного и экспертного сообществ.

В программе конференции – презентация технологических проектов, панельные сессии и пленарные заседания. К обсуждению предложены такие темы, как «Технологии импортонезависимости», «Наука: от замысла до воплощения» и «Методология: всё для победы». Участники также обсудят вопросы сохранения и укрепления кадрового потенциала IT-отрасли, новой открытости мировому прогрессу, новой экономической политики и кибербезопасности.

Напомним, в марте прошлого года в Новосибирской области с рабочим визитом побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.