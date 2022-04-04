ИТ-отрасль сегодня находится на пороге существенных изменений. Тема импортозамещения в этой сфере обсуждается уже не первый год, но с другой стороны, текущая ситуация подталкивает к наиболее активным шагам. Как обеспечить развитие ИТ-отрасли, к чему может привести легализация пиратства, и насколько актуальны текущие меры, которые принимает Минцифры на федеральном и региональном уровне — в авторской колонке.

На мой взгляд, со стороны Минцифры РФ на сегодня наблюдается целостный и адекватный текущей ситуации подход как к стратегической задаче по развитию отрасли и импортозамещению (как пути этого развития), так и к решению проблем, возникших за последний месяц. Регулярно проводятся консультации оперативного штаба, в котором принимают участие представители отраслевых ассоциаций. Поскольку наша компания – член одной из них, то я в курсе всего происходящего «из первых уст». Знаю, что многие из мер были предложены руководителями организаций, заинтересованными в том, чтобы быстро преодолеть возникающие трудности.

Аналогичного подхода придерживаются и региональные органы власти – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области также оперативно организовало площадку для коммуникаций руководителей IT-компаний области, формулирует предложения и интересуется мнением сообщества о целесообразности тех или иных мер поддержки.

Минцифры РФ, возглавлямое Максутом Шадаевым, в конце марта выпускало релиз, в котором говорится, что оно категорически против любых законодательных ограничений, связанных с передвижением ИТ-кадров и их трудоустройством. Такие меры, по мнению министерства, могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом. Также минцифры не поддержало идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до замены на российские конкурентные аналоги. По мнению министерства в случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям. Также Минцифры выступило против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями.

Все действия, которые предпринимаются, имеют совершенно понятную логику. Поэтому нет никаких задач, направленных на, условно говоря, «грабёж» зарубежных компаний. Нужно соблюдать лицензионные соглашения, выполнять их, отстаивать свою добросовестность. Если этого не делать, будет два вектора дальнейшего развития: легализуя пиратство внутри страны, мы даём повод к ответным мерам. Во-первых, наше программное обеспечение (ПО), которое продаётся за границей, тоже могут также перестать покупать. Во-вторых, даже внутри страны очень сложно будет остановиться в вопросах нелицензионного использования программных продуктов. В результате пиратство с зарубежного ПО плавно перейдёт на российское, поскольку многие потребители не вникают в то, кто разработчики этого ПО, и из какой они страны. Есть и рыночный аспект — легализация пиратства фактически даёт возможность пользоваться ПО бесплатно. Зачем тогда покупать какие-то российские аналоги? В итоге цель – развитие отрасли – не достигается. А задача – обеспечить создание реально конкурентоспособных продуктов, которые в перспективе будут занимать весомую долю мирового рынке, как та же «Лаборатория Касперского«, 1С, Яндекс, ABBYY, Cognitive, Parallels и многие-мноие другие.

Минцифры РФ также выступило против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями. Я думаю, что все руководители зарубежных компаний рады были бы продолжать деятельность, но в некоторых зарубежных компаниях уже 24-25 февраля отключили внутренние учётные системы, фактически заблокировав работу, и каких-то объяснений что дальше никто пока не дал. Какая может быть ответственность за то, что руководитель компании не по своей воле оказался в такой ситуации? Я уже не говорю об идеях о запрете на выезд IT-шников из страны – так мы можем дойти и до принудительного ношения электронных браслетов IT-шниками, под предлогом безопасности и здоровья этих ценных людей. Минцифры категорически не поддерживает такие идеи.

На мой взгляд, должна быть позитивная мотивация: вот это вот «всё запретить» ничем хорошим не закончится – айтишники будут делать выбор «ногами». В противовес этому сейчас есть совершенно уникальные возможности создания продуктов, у которых есть шанс сначала получить признание на внутреннем рынке, а в дальнейшем и на внешних. Именно на такую мотивацию важно делать упор. Например, мы в своей компании уже несколько лет вкладываем в создание low-code платформы (платформы, которая практически не требует написания программного кода — «КС») и сейчас ведём работу по продаже как лицензий на саму платформу, так и решений на её основе за рубеж (конечно, сейчас уже в исключительно «дружественные» России страны). Давайте дадим людям амбициозные задачи, BHAG-и (большие амбициозные цели — «КС»), обеспечим достойный уровень жизни (как дохода, так и создания комфортного пространства в городах), и тогда всё получится.

Так мы подошли к ответу на вопрос об импортозамещении – конечно, все возможности для этого есть. Число и уровень ИТ-специалистов в нашей стране достаточен, образование в стране позволяет готовить инженеров, программистов, как и всех остальных сотрудников — аналитиков, дизайнеров, тестировщиков и других.

Единственная проблема с созданием программного обеспечения – это финансовые ресурсы. Чтобы продукт был лучшим и конкурентоспособным, нужно вкладывать в него много времени, человеко-часов, которые также напрямую переводятся в рубли (зарплату). Либо финансирование должно идти с рынка, постепенно, как это и происходит в большинстве случаев, либо сейчас есть возможность использования немного нерыночных механизмов (причём эти механизмы заработали как раз из-за отказа зарубежных компаний продавать продукты в России сейчас, а впервые начался процесс в 2014 году – с отказа зарубежных компаний работать в Крыму). То есть речь идет о том, чтобы за счёт импортозамещения получать преференции в продажах внутри страны и тратить эти деньги на создание конкурентоспособных на мировом рынке продуктов.

Другой механизм получения финансирования – различная грантовая поддержка. Гранты на создание перспективных продуктов можно получить было достаточно давно, и сейчас их финансирование будет дополнительно увеличено. Его будут давать в первую очередь на создание аналогов иностранному ПО. В рыночных условиях нельзя было бы «обогнать» зарубежного вендора, поскольку по многим продуктам денег, получаемых с рынка, было достаточно, чтобы оставаться лидерами. Внутренний рынок России достаточно ёмкий, чтобы получить необходимые средства для создания конкурентоспособных решений, наша компания – лишь один из примеров. С точки зрения аппаратного обеспечения я уже не так оптимистичен, но я не настолько глубоко погружен в проблематику этой отрасли, поэтому не вправе комментировать текущую ситуацию на том рынке. А за программное обеспечение могу сказать совершенно точно – текущая ситуация даст эффект уже через несколько лет, когда наши продукты будут отвоёвывать место на рынке у каких-то зарубежных, которым на сегодня нет аналогов. По моему мнению все необходимые возможности для участников рынка сейчас существуют, и они открыты.