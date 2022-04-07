Поддержка информационных технологий со стороны государства в условиях сначала коронавируса, а потом санкций, включила в себя множество актуальных мер, а Новосибирская область, где эта отрасль традиционно хорошо развита, добавила от себя еще несколько. Насколько они актуальны и к каким результатам могут привести, «Континенту Сибирь» рассказал основатель компании Hook Production, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области в сфере ИТ ОЛЕГ ЛУПИКОВ, который сам принимал участие в обсуждении предложений министерства цифрового развития.

– Из всех льгот ИТ-отрасли в докладе минцифры больше всего уделялось внимание налогам. Что вы, как участник рынка, можете сказать по этому поводу? Можно ли это осуществить – и к каким последствиям это может привести?

– К однозначным плюсам можно отнести то, что налог на прибыль на ближайшие три года действительно обнуляется по всей стране. Дальше – «коронавирусные» 3% вместо 20%. Страховые взносы уменьшили – тоже очень хорошо, отличный стимул работать «в белую». А не как сейчас: 15 тысяч в ведомости для налоговой и 250 тысяч в отдельном конверте. Либо оформлять сотрудников как самозанятых. Либо еще как-то.

– Есть и региональные льготы, вроде урезания ставки по УСН до 1%. Возможно ли такое в Новосибирской области, где ИТ вносит такой большой вклад в бюджет?

– Очень даже возможно. Я знаю нескольких новосибирских предпринимателей, которые мигрируют в те регионы, где такая практика уже есть. В Чечню, в Ижевск, в Казань, в Мурманск. На самом деле все просто. Достаточно купить какой-нибудь сарай, прописать компанию в нем, зарегистрироваться и платить налоги там. Если есть регионы, где такое уже возможно, почему бы это сделать у нас? Смысл лежит на поверхности: убедить людей переводиться сюда и платить налоги здесь. Пусть и меньше, чем раньше – но платить. Все лучше, чем утечка бизнесов из области и страны или работа «в черную». Бизнес, особенно тот, который больше всего налогов платит, в любом случае проводит оптимизацию. В том числе географическую. Если такой закон будет принят, это может привести к тому, что бюджет будет получать не меньше, а больше.

– «Налог на самозанятых» – что будет с ним в ИТ-отрасли?

– Очень многие так называемые самозанятые сегодня – это следствие работы тех, кто «оптимизирует». В первую очередь, этим занимаются компании, работающие с западными заказчиками. Они не устраивают людей в штат, а оформляют подрядные договоры. Те, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей, идут как самозанятые. Те, кто больше – записываются как ИП. Предложение снизить страховые взносы и ставки по НДФЛ в пакет льгот пока не входят, но если войдут, будет еще один стимул «обелиться» и соблюдать трудовой кодекс.

– Набор льгот со стороны кажется внушительным. Чего, на ваш взгляд, больше всего в нем не хватает?

– Самая серьезная проблема – под все эти меры не попадают ИП. Вообще. Никто. Это при том, что ИТ-отрасль предпочитает именно эту форму за то, что в ней есть патентная система, доступная всем, у кого оборот укладывается в 60 миллионов рублей. Купил патент – и никакой тебе отчетности. Но теперь весь этот красивый список льгот, как вы наверняка видели, распространяется только на аккредитованные ИТ-компании. А в условиях аккредитации четко сказано: «юридическое лицо». То есть получить ее может только ООО. Уже из-за этого тысячи компаний, занимающихся ИТ, пролетают мимо. Я считаю, что минцифры должно как-то это исправить. Возможно, создать какие-то отдельные списки по ОКВЭДам, как во время коронавируса. Тем более, в Новосибирской области, где патентная система достаточно широко распространена.

Как альтернативный вариант – можно составить упрощенную методику перехода на ООО, чтобы получить аккредитацию и начать пользоваться льготами. Я думаю, минцифры само эту методику разработает. Это в его интересах.

Вторая проблема – нет никакой помощи компаниям, которые работают на экспорт и получают деньги из-за границы. Многие работают с необанками вроде «Точки», он входит в группу «Открытие», которая сейчас под санкциями. Из-за чего, по словам участников рынка, платежи встали. Работа с банками сейчас – очень сложный вопрос. Если заблокируют еще и «Тинькофф» – все, экспортеры вообще работать не смогут. Или смогут, если откроют какой-нибудь оффшор в ближнем зарубежье и начнут принимать платежи там. Но тогда и налоги уйдут туда же. А смысл у наших законодателей как раз в том, чтобы этого не допустить.

Можно, конечно, проработать все это на государственном уровне. Подписать соглашение, например, с Казахстаном, чтобы российская компания могла держать счет там, а работать и платить налоги – здесь. В этом случае в выигрыше оказались бы все: Россия получала деньги, компания – легальный оборот, ее сотрудники – выручку от заказчиков, сопредельная страна – как минимум, работу для банков и какую-то часть денег от оборота. Если же этого не будет, возможна полная релокация в другие страны и айтишные деньги из России просто утекут. Та же Армения сейчас очень хорошо зарабатывает на миграции айтишников из России и Беларуси. Следствие – многократный рост стоимости аренды квартир. Самим им, конечно выгодно, чтобы такие денежные компании переходили к ним полностью, а не частично. Тот же армянский мультипаспорт предлагает нулевой процент налогов – только переезжай к ним. И в Казахстане та же ситуация. И в Великобритании – только там русских разработчиков сейчас не очень хорошо встречают.

– Если компания все же остается в России – хотелось бы поподробнее поговорить про банки. С кем сейчас предпочитает работать ИТ-отрасль, работающая с заграницей, и по каким критериям стоит выбирать банк-партнер?

– На мой взгляд, банк, с которым относительно безопасно могут работать участники ВЭД – это «Тинькофф». Во-первых, там счета в JPMorgan Chase, во-вторых, сам Олег Тиньков, несмотря на то, что он утверждает, что не связан с одноименным банком, полгода назад заплатил почти полмиллиарда долларов налогов в США. Поэтому есть основания предполагать, что этот банк будет последним, кого заденут американские санкции. Все остальные – это либо локалы, которые все равно имеют корсчета в «санкционных» банках, либо совсем мелкие организации, которые изначально создавались для отмывания денег и рискуют схлопнуться при первой утечке средств, либо те, кто связан с государством, а значит, уже находятся под санкциями.

– А что насчет банков с участием иностранного капитала? Их тоже, по логике, могут заблокировать в последнюю очередь…

– Из таких банков больше всего внимания привлекает «Райффайзен», который за последний месяц несколько раз то собирался уходить, то опровергал свой уход, то сообщал, что может отделиться от материнской компании и продолжить работу. То есть как обычный российский банк, без заграничного капитала. Вопрос в том, есть ли у него смысл существовать дальше в таком виде? И к каким последствиям приведет такая потеря ликвидности? По моему мнению, «иностранцев» сегодня нельзя считать надежными банками, поскольку они находятся «под огнем» с двух сторон сразу: от ЦБ и материнских компаний из-за рубежа.

– В прошлом месяце минцифры уже предлагало льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний, но идея не прошла. Теперь о ней снова вспомнили, но в этот раз предлагают уже даже не 5% годовых, а 2%, если скооперироваться с региональными льготами. И это при ключевой в 20%. Возможно ли такое в принципе?

– Если вспомнить, что оно доступно далеко не для всех, а только для сотрудников определенных компаний, у которых от 200 тысяч рублей «белой» зарплаты, то, мне кажется, вполне возможно. И ставка в 2%, если федералы дожмут до 5%, при определенных манипуляциях вполне реальна. Загвоздка не в этом а в том, что для того, чтобы что-то отдать, нужно это сначала получить. Минцифры рассчитывает, что ему всеми правдами и неправдами удастся «обелить» определенное количество высокооплачиваемых специалистов, порядка 50 тысяч. Которые сейчас либо не платят налоги, либо платят, но крайне мало. Напомню, что освобождения от НДФЛ в списке льгот нет – и многие другие «плюшки» пойдут именно за счет него. Наберут 50 тысяч человек с зарплатой от 200 тысяч – смогут позволить для них ипотеку под 2%. Не наберут – придется обойтись под 5%. Если же они через полгода соберутся, подсчитают и поймут, что идея «не выстрелила», программа тихо свернется. Потому что деньги на льготные ипотеки из воздуха не берутся. Я не представляю, где еще их можно взять в условиях снижения доходов государства, где уже потеряно до 30% экспортной выручки. То есть все пойдет так, как поведут себя айтишники. Прекратят они бегать от налогов или нет. Прекратят – будет хорошая ипотека. Нет – значит, нет.

– Еще можно вспомнить отсрочку от армии, которую, в отличие от ипотеки, приняли сразу…

– И опять же не для всех. Там в условиях сказано, что, с одной стороны, работодатель не обязательно должен быть аккредитованной ИТ-компанией, но зато специалист должен, во-первых иметь стаж не менее года, с другой – иметь законченное высшее образование в аккредитованном минобром высшем учебном заведении. Под эти критерии попадает далеко не большинство. Просто потому, что для того, чтобы войти в ИТ, не требуется профильное высшее образование – это не медицина, в конце концов. Многие учатся сами, многие по каким-то частным программам. Все они проходят мимо. Таким образом, эта льгота, по моему мнению, весьма сомнительная, которая не несет особой пользы сотрудникам. Компаниям – да, возможно, чтобы сделать их более привлекательными на рынке найма. Можно будет сказать: «мы аккредитованная государством ИТ-компания, у нас льготы есть».

– Вот про кадры хотелось бы поподробнее поговорить. Минцифры обмолвился, что ушедшие с российского рынка западные компании станут хорошим кадровым резервом для российских разработчиков и этим надо воспользоваться. Как вы считаете, удастся ли?

– Это, к сожалению, розовые очки. Я могу сказать, как выглядел кадровый вопрос пару месяцев назад. Одним из главных преимуществ российских разработчиков, работающих «на Запад», была конкурентная зарплата в валюте по западным же расценкам. Западных компаний больше нет, а российские не обладают тем самым преимуществом. Я вижу основной запрос разработчиков сегодня: выдайте мне зарплату в валюте, привязанную к доллару. Российские компании, работающие на внутреннем рынке и получающие выручку рублями, такое позволить себе не могут. Соответственно, «денежной» мотивации оставаться в России у разработчиков на сегодня нет. И считать, что кто-то, оставшись без работы на какой-нибудь Apple, побежит вместо этого в российскую контору со значительно меньшей зарплатой – это, на мой взгляд, розовые очки. Разработчики сейчас тусуются в чатах по релокации, ищут варианты, как и куда выехать.

– Раньше главным «пылесосом» квалифицированных ИТ-кадров в России считался Сбер – неужели даже он не сможет воспользоваться моментом?

– Сбер, наверное, сможет, но от указанной выше проблемы не уйдет и он. Сбер тоже зарабатывает в рублях, а с рублем сейчас сложная ситуация. Если доллар стабилизируется, то, возможно, Сбер станет первым, кто «снимет сливки». Но сейчас ситуация другая. Любая компания, которая продолжает зарабатывать за рубежом, будет способна давать более выгодную зарплату, чем та, которая «крутится» в одной России. Разрыв при прочих равных составляет до 30%.

– Что бы вы, как участник рынка, еще добавили в список изменений, о чем пока не задумываются государственные деятели?

– Лично я бы обязательно легализовал криптовалюту. Чтобы с ее помощью можно было легально получать биткоины или другие монеты из-за рубежа и легально их обналичивать. Это бы очень сильно облегчило жизнь нашим разработчикам в условиях санкций. Но пока никто всерьез это не обсуждает. Хотя, наверное, нет, разговоры уже идут – премьер Михаил Мишустин с руководителями Центробанка говорил о том, что криптовалюта поможет и закупать оборудование, и получать транзакции оттуда сюда. Главное – чтобы не пришлось каждый раз доказывать, что ты не финансируешь террористов, а занимаешься нормальной работой.

– Подводя итог темы того, что ИТ-отрасль получила от кризиса: а что она от этого потеряла? Как изменились издержки, какие проблемы уже возникли и могут возникнуть в дальнейшем?

– Вот простой пример. Разработчики нашей компании работают на технике Apple. Месяц с небольшим назад мы могли покупать «Макбуки» за 110 тысяч рублей. Сегодня те же самые устройства обойдутся нам в 200 тысяч. Очень наглядная разница. Как обойти эмбарго? Простейший способ – серый импорт и посредники в том же Казахстане. Да, это будет работать, мы пока еще можем слетать в сопредельную страну и закупиться там. Но это опять же дополнительные расходы. Что будет дальше? С одной стороны, доллар сейчас падает. Когда спецоперация в Украине закончится, я считаю, что Apple и другие компании в Россию вернутся. Доллар тоже значительно не вырастет, но цены на технику все-таки снизятся относительно текущих. Это оптимистичный вариант. Пессимистичный – серый рынок и посредники, нелегальная покупка без гарантий. А возможно – еще и принудительная блокировка «яблочной» техники на территории РФ.

Что до большого бизнеса, который зависит от постоянных поставок оборудования, например, того же телекома, я даже представить боюсь. Будут, возможно, «выезжать» какое-то время за счет реэкспорта «железа» теми же китайцами – при условии, что Китай не поддастся на уговоры и не отрубит импорт в Россию. А ведь он может и поддаться.

– «Четверка» уже убрала безлимитные тарифы по рекомендации минцифры…

– Это один из примеров. Есть «закон Яровой», который требует полгода хранить данные. А значит, нужно максимально срезать трафик, чтобы подольше хватило текущих запасов оборудования, и поменьше была нагрузка. А там – либо «специальная операция» закончится, либо появятся новые схемы поставки оборудования. К лету, я надеюсь, все разрешится, так или иначе. Есть уже сигналы о том, что санкция не вечные. С другой стороны, санкции, как показывает опыт, легко вводятся, а снимаются зачастую десятилетиями. Как та же поправка Джексона-Веника, повод для которой исчез в 1992 году вместе со страной, а сняли ее только через двадцать лет. Хотелось бы, чтобы в этот раз все кончилось быстрее.

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