В первый день выборов в Госуслугах произошел массовый сбой

Пользователи ряда регионов России, включая Новосибирскую область, сообщают о невозможности зайти в пятницу в свой аккаунт на сервисе Госуслуг.

Сам сервис при этом работает, однако недоступна авторизация. К примеру, при попытке зайти в десктопную версию, авторизация не срабатывает, а при заходе с мобильного устройства появляется сообщение «Не удалось войти в приложение, попробуйте позже».

Проблемы с авторизацией в сервисе Госуслуг отмечаются в Новосибирской, Свердловской, Воронежской, Калужской областях и ряде других регионов. Перебои в работе сервиса фактически подтвердили в минцифры России.

«Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже», — говорится в сообщении министерства цифрового развития в его тг-канале.

По данным минцифры, с восьми утра по мск на Госуслуги зашли более четырех миллионов пользователей. Сейчас в сервисе на пике нагрузки авторизуется по шесть тысяч пользователей в секунду.

Напомним, 15 марта в России начались выборы главы государства, они продлятся по 17 марта включительно. Избиратели могут как посетить участок, так и отдать свой голос в формате дистанционного электронного голосования – для этого нужно было подать заявление до конца дня 11 марта.