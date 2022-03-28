Министерство цифрового развития Новосибирской области провело 25 марта рабочую встречу с представителями 180 ведущих ИТ-компаний, модератором которой выступил вице-губернатор региона Юрий Петухов. В понедельник, 28 марта, были обнародованы некоторые ее подробности, которые глава регионального минцифры Сергей Цукарь назвал «беспрецедентными».

Ключевыми темами встречи были импортозамещение и антикризисные меры, призванные поддержать одну из ключевых отраслей региональной экономики. На сегодня она составляет почти 4% от ВВП Новосибирской области, что сопоставимо с такими отраслями, как строительство и сельское хозяйство.

Не-айтишников больше нет

«Сегодня как никогда актуальна и срочна задача импортозамещения, которым мы занимались последние годы, переводя государственные и другие важные системы на отечественное программное обеспечение (ПО)», – прокомментировал в ходе оперативного совещания 28 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он констатировал, что отрасль информационных технологий в последние годы развивалась стремительными темпами и напомнил о том, что цифровая трансформация была обозначена президентом Владимиром Путиным как одна из стратегических целей.

Еще тогда, напомним, ИТ-индустрия получила ряд льгот и форм поддержки, например, снижение налога на прибыль с 20 до 3%, снижение страховых взносов почти в два раза, освобождение от НДС, ряд целевых грантов и так далее.

Однако уже тогда были выдвинуты определенные условия получения всех этих благ для участников ИТ-рынка. Во-первых, необходимо иметь государственную аккредитацию (что, как отметил Сергей Цукарь, совсем несложно) и, во-вторых, получать основную часть выручки от продажи собственного ПО. Последнее было уже сложнее – из 3,2 тысяч компаний ИТ-сферы, работающих в Новосибирской области, по данным министерства цифрового развития, льготы смогли получить около пятисот.

Андрей Травников согласился с тем, что этого слишком мало.

Указ президента №83 с новым набором «антикризисных» льгот, вызванных уже не коронавирусом, а санкциями, содержал те же ограничения – не менее 90% выручки от продажи своего ПО.

«Все упирается в то, какой вид выручки получает компания. Если от продажи лицензий на софт, тогда подходит. А если от программно-аппаратных продуктов тоже собственного производства, где нет 90% выручки от одного направления – уже нет», – прокомментировала председатель ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина. Многие компании, по ее словам, в 2020-21 годах сосредоточились на том, чтобы удержаться в «безНДСной» зоне, в то время как сейчас, как сообщил минцифры, нужно «закрывать» узкие места, которые могут возникнуть от ухода с российского рынка зарубежных компаний.

«До сегодняшнего дня основной проблемой было то, что лишь меньшая часть «цифровиков» могла получить льготы, гранты и другую помощь», – добавил Сергей Цукарь. Он отметил, что компании, в бюджете которых велика доля сервисной выручки (например, «1С»), либо занимающиеся разработкой программно-аппаратных комплексов (например, «Модульные системы Торнадо»), либо создающие свободно распространяемое ПО и ведущие основную монетизацию за счет рекламы (например, 2ГИС) формально не попадали под критерии «ИТ-компании».

Теперь попадают. «Мы уже видим кратный рост числа заявок», – констатировал министр.

Он подчеркнул, что в ходе встречи 25 марта этот вопрос от новосибирского ИТ-сообщества был ключевым. Вторым по значимости министр назвал исключение нормативов по числу сотрудников в 7 человек. Это предложение также было принято.

Сергей Цукарь уже поручил сотрудникам минцифры подготовить и принять все нормативные акты в течение месяца.

Что еще можно ожидать?

Большое количество уходящих с российского рынка международных ИТ-компаний (по оценке минцифры, их число уже превысило сотню) Сергей Цукарь расценил как «окно возможностей» и «нишу для отечественных разработчиков». По его словам, федеральным правительством уже анонсированы гранты для их замещения и процедуры подачи заявок на участие в них будет упрощено. По словам министра, оно будет сведено, по сути, к презентации своего продукта.

Новосибирским ИТ-сообществом было также предложено снижение норм по софинансированию с 50% до 20%.

Будет предложено льготное кредитование на разработку новых продуктов по ставке 3% и на текущую деятельность под 11% годовых. «Общие» льготные кредиты для бизнеса, напомним, планируется сделать под 15% годовых для инвестзадач и пополнения оборотных средств для малых предприятий и 13,5% годовых для средних.

Месяц назад, 28 февраля, федеральное минцифры предложило давать всем ИТ-специалистам отсрочку от военной службы, как студентам на время учебы. 3 марта соответствующий указ был подписан президентом. Сейчас эту формулировку предлагается расширить: освобождение от военной службы получат не только сотрудники ИТ-компаний, но и сотрудники ИТ-подразделений. «Проще говоря, айтишники, работающие в банках, медиа и других организациях, тоже смогут ими воспользоваться», – прокомментировал Сергей Цукарь.

Очень важным направлением глава минцифры назвал оптимизацию госзаказов: в условиях быстро меняющихся цен предлагается заключение контрактов в ускоренном режиме и без конкурсных процедур. Также министр счел необходимым освобождение ИТ-компаний от штрафных санкций в случае, если контракт не был выполнен не по их вине. Например, из-за проблем с логистикой.

«Я считаю правильным уход от жестких технических заданий и переход к гибкой Agile‑модели, в том числе в госконтрактах», – высказался он. По словам министра, сейчас составляется перечень разработок, контракты по которым будут работать по модели единственного поставщика для ускорения процедур.

Важной составляющей станет упрощение импорта в условиях крупных технологических проектов: предлагается обнуление таможенных пошлин, упрощение процедур сертификации, упрощение оформления ввозных документов.

О создании «российского GutHub», проект которого был отклонен в начале марта, речь пока не идет, но создание «маркетплейса российского ПО» Сергей Цукарь назвал вопросом ближайшего времени. «Уже работает биржа по импортозамещению товаров – будет сделана и для программного обеспечения». Кроме того, государство выразило готовность софинансировать до 80% рекламы отечественного ПО. «Ресурсы для этого есть», – отметил глава минцифры.

«Политика направлена прежде всего на стимулирующие меры, чтобы работать было удобно, чтобы разработчики оставались прежде всего в России, как противовес ограничивающим факторам извне», – добавил он.

Были оглашены предложения не только разработчиков, но и представителей телеком-отрасли. В частности, в очередной раз продлили мораторий на исполнение «Закона Яровой», а также анонсировали изменение подхода к тарифному регулированию.

А что у нас?

«Я хотел бы уточнить, что большинство мер, которые вы сейчас назвали, предлагаются на федеральном уровне – прокомментировал Андрей Травников. – Да, некоторые из них действительно беспрецедентны и это очень хорошо, Новосибирская область кровно заинтересована в том, чтобы государство поддерживало такую важную отрасль. Но они общие, ими могут воспользоваться все, а наша задача заключается еще и в том, чтобы не только Россия в целом, но и Новосибирская область оставалась конкурентоспособной на общем фоне, чтобы у нее было преимущество. И для этого нам нужно что-то свое, особенное».

Сергей Цукарь выделил три ключевых центра компетенции, которые готов представить на общероссийский рынок Новосибирская область. Первый – импортозамещение. «У нас уже разработан программно-аппаратный комплекс «Патриот», призванный заместить все иностранное оборудование в различных государственных и муниципальных учреждениях», – уточнил он. Вторым направлением министр обозначил AI-сектор (искусственный интеллект — «КС»), где тоже есть технологический задел. Третьим – кибербезопасность.

Он предложил вернуться к вопросу льготной ипотеки для ИТ-специалистов, который, напомним, первоначально был отклонен. Но если первоначально предлагалась ставка в 5%, то Сергей Цукарь огласил цифру в 2% годовых – по его словам, такого показателя можно достичь даже сейчас, суммировав предложения от федерального и регионального бюджетов. Цель проста – «наличие доступной недвижимости помогает удержать кадры».

Прямо сейчас, по словам министра, совместно с УФНС прорабатывается вопрос о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения (которой пользуется большинство ИТ-компаний) с 6% до 1% на уровне области. «Мы знаем, что ряд регионов, в которых превалирует ИТ-отрасль, такое уже используют. И эти меры показали свою эффективность», – подчеркнул он.

Был также анонсирован запуск навигатора мер поддержки, в первую очередь, грантовой. В работе принял активное участие Фонд поддержки инноваций Новосибирской области.

Что касается новосибирских вузов, Сергей Цукарь призвал их активнее сотрудничать с российскими разработчиками. «Сейчас мы наблюдаем крен в сотрудничество с зарубежными компаниями – такими как Samsung или Google. Надо переключиться на свои», – прокомментировал он. О готовности к сотрудничеству высказался ИТ-комитет «ОПОРЫ РОССИИ», «СибАкадемСофт» также выразил готовность помогать налаживать B2b взаимодействия.

Также Сергей Цукарь анонсировал на 27 апреля открытие в Новосибирске первой стратегической конференции «Импортонезависимость», в которой примут участие в том числе федеральные компании и органы власти.