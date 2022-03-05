Помогут ли налоговые льготы предотвратить уход ИТ-компаний из России?

«Континент Сибирь» продолжает отслеживать, как события последней недели сказываются на состоянии региональной экономики. Председатель совета директоров ассоциации «СибАкадемСофт» ИРИНА ТРАВИНА поделилась своим мнением о мерах поддержки ИТ-отрасли, а также о том, на что могут рассчитывать участники этого рынка в новых условиях.

Минцифры представило свой план мер поддержки ИТ-отрасли 28 февраля. В плане помимо обширных налоговых льгот самим компаниям и их сотрудникам, предлагалось снизить требования к внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях до 10%. Кроме того, было предложено целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого программного обеспечения GitHub, который 1 марта заявил о возможном отключении от системы российских разработчиков. Последние предложения в указ Владимира Путина не вошли – в основном он коснулся налоговых льгот. Прежде всего, компании должны получить полное освобождения от уплаты налога на прибыль. Напомним, что в 2020 году президент предложил снизить эту ставку для всей отрасли с 20% до 3%, причем бессрочно. В этот раз она будет обнулена на три года. Также Владимир Путин согласился предоставить сотрудникам отсрочку от военной службы, а компаниям будет упрощен наем иностранных работников. Некоторые другие предложения, например, освобождение IT-специалистов от уплаты НДФЛ или льготная ипотека, удовлетворены не были. Ранее появившееся в СМИ сообщение об ипотечных кредитах под 5% для сотрудников IT-компаний подтверждения не нашло.

– Ирина Аманжоловна, как санкции отразились на ИТ-отрасли?

– Я пока не слышала от новосибирских представителей ИТ-бизнеса жалоб на то, что по ним ударили санкции. Есть обратная ситуация. Та волна импортозамещения, которая сейчас поднимается, судя по всему, достаточно сильно загрузит нас работой. Это же касается и «харда», то есть, собственно оборудования. Сейчас мы видим рост интереса к уходу от импорта в этой области. Например, новосибирская компания «Торнадо» все время конкурировала с Siemens. И если Siemens сейчас говорит, что уходит из России, для «Торнадо» это открывает серьезные возможности по развитию.

– А как складывается ситуация для наших разработчиков на зарубежных рынках?

– На данный момент о проблемах с иностранными партнерами я не слышала, платежи поступают по графику. В этой ситуации важен другой момент. Я и ранее отмечала, что продукция наших разработчиков программного обеспечения более востребована за рубежом. Но мы всегда были готовы сотрудничать с российскими организациями. И сейчас мы видим, что наш рынок потихоньку разворачивается в нашу сторону. А может этот разворот будет и быстрым.

– Один из признаков такого разворота – меры поддержки ИТ-отрасли, анонсированные правительством. Как вы оцениваете их потенциальную эффективность?

– Известно, что ряд аутсорсинговых компаний, которые работали в основном на зарубежный рынок, уже запустили процесс релокации, ухода из России. Кто-то об этом открыто заявил, кто-то проводит эту процедуру, не привлекая особого внимания. По сути, ответом на это и стал пакет достаточно серьезных предложений со стороны правительства – по льготной ипотеке, грантам, налоговым каникулам. Что касается последнего, хочу отметить вот что. У нас и ранее действовали налоговые льготы, но они касались лишь тех компаний, у которых разработка была основным видом деятельности и 90 % выручки шла от продажи программного обеспечения.

Но очень многие крупные ИТ-компании, такие как «Центр финансовых технологий», не могут использовать льготы, так как большую долю выручки эта компания получает от сервисов «Фактура Ру», «Система ГОРОД», «Золотая Корона. Поэтому реально этими льготами могла пользоваться лишь малая доля компаний отрасли. Сейчас заявлен серьезный шаг по расширению круга получателей льгот. И если это коснется уже всех игроков этого рынка, налоговые льготы станут довольно эффективной мерой по предотвращению ухода из России значительной части ИТ-компаний.