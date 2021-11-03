По мнению некоторых федеральных СМИ «цифровая трансформация» – это практически синоним автоматизации. Мне кажется, что следует расставить точки над i и разобраться в понятиях.

Сегодня все процессы, которые так или иначе связаны с созданием программного обеспечения, внедрением или изменением различных бизнес-процессов относят либо к автоматизации, либо к цифровизации. Но что же такое “автоматизация”? Это процесс, в котором обязательно участвует человек. Цифровизация же возникает тогда, когда рабочие процессы настроены на автоматическую работу (что-то наподобие роботов).

Понятие “трансформация” мы относим исключительно к процессам, связанным с людьми – это изменение их картины мира. Взгляд, поведение и действия команд, которые в какой-то момент меняются из-за пересмотра ценностей. В этом контексте хорошо ложится цитата Альберта Эйнштейна: “Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат”. Поэтому, если вы хотите, чтобы команда изменила подход к бизнес-процессам, поменяла свое отношение к тому, чем занимаются ее участники, первое, что следует сделать – это изменить их картину мира.

Трансформация – это ничто иное, как изменение картины мира команды, осознанность и взрослый подход к решению задач и отсутствие страха при взятии ответственности за свои действия и рабочие процессы.

Теперь разберемся, когда мы добавляем к трансформации слово “цифра”. Сложность в том, что самостоятельно вы не сможете отследить и проанализировать изменения, которые происходят внутри вас, коллег. И здесь я вспоминаю фильм “Формула любви”, а именно цитату доктора: “А голова – предмет темный, исследованию не подлежит”. Это высказывание лучше всего описывает то, что как бы вы не хотели, но, к сожалению, не сможете заглянуть в голову другого человека. Да, можно рассуждать и анализировать, но только какие-то отдельные, конкретные поступки или решения. И если вы действительно хотите видеть динамику, получать данные для анализа процессов, происходящих в командах, знать на каком этапе изменений она находится и понимать, куда двигаться дальше – следует подключать “цифровые следы”. Когда переводишь все этапы изменений в цифру, то открывается совершенно другая картина и появляется материал для анализа. Так вы сможете понять на какие действия уходит больше всего ресурсов и времени. Вы поймете, что следует сделать в первую очередь, чтобы процесс изменений проходил максимально эффективно и приносил удовольствие команде.

Наша практика показывает, что цифровая трансформация помогает повысить эффективность сотрудников до 50%: сотрудник будет успевать выполнять работу не за 8 рабочих часов, а всего за 4 часа. Это не может не приносить удовольствие, и, таким образом, сотрудник постепенно разовьет в себе навыки самоорганизации и самоэффективности. Эти два умения возглавляют пул метанавыков, которые будут востребованы в будущем.

Финализируя, хочу отметить, что где бы вы не находились (на высоком уровне заработной платы или низком), у вас всегда есть возможность двигаться в будущее самостоятельно, улучшать себя, становиться успешнее, эффективнее, ведь как только вы разовьете в себе метанавыки, у вас начнут получаться те вещи, которые ранее казались “нереализовываемыми”, а внимание и благодарность со стороны коллег и руководства не заставят себя долго ждать. И это может быть либо повышение по карьерной лестнице, либо увеличение заработной платы, либо новая команда, которую нужно будет перевести на новые, эффективные рабочие рельсы.

Удачи вам на вашем новом этапе!