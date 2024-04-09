Группа компаний «Титан» в рамках программы модернизации основного оборудования завершила монтаж нового реактора на заводе «Омский каучук». Как сообщает пресс-служба, это оборудование задействовано в производстве синтетических каучуков, а его запуск планируется осуществить уже в текущем месяце.

Сообщается, что новый отечественный ректор, производительностью 2,8 тыс. тонн в год, имеет ряд преимуществ — оборудование позволяет внедрить современные технологии и автоматизировать управление. Одним из дополнительных критериев в пользу выбора российского агрегата стала его энергоэффективность — новое оборудование существенно сократит паропотребление цеха по производству каучуков и латексов. Ввод реактора в эксплуатацию создаст технологические возможности для увеличения объемов производства в будущем.

Всего в 2024 году на обновление основного оборудования ГК «Титан» планирует направить 352 млн руб, в том числе планируется замена еще одного реактора на современный технологичный аналог. На «Омском каучуке» реактор задействован в производстве антиоксиданта (стабилизатора ВТС-150), который защищает полимер от разрушения под воздействием температуры и кислорода. Стабилизатор применяется для каучука марки СКМС-30 АРК, широко используемой в шинной промышленности и в производстве резинотехнических изделий.

«Помимо модернизации действующего оборудования и инфраструктуры, компания реализует ряд инвестиционных импортозамещающих проектов. Выпуск такой продукции позволит полностью отказаться от внешнего импорта по большинству позиций, что очень актуально как для компании, так и для всей отрасли в целом. В своих новых проектах мы стремимся сочетать передовые технологии и современное оборудование, что дополнительно обеспечивает соблюдение высоких экологических стандартов и строгий контроль за влиянием на окружающую среду», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по производству ГК «Титан» Алексея Данилова.