В своем обращении к гражданам 23 июня президент России Владимир Путин уделял много внимание послекризисному восстановлению национальной экономики и предложил ряд нововведений в сфере налогообложения. Некоторые из них были анонсированы ранее, но оказались под вопросом из-за коронавируса, другие были озвучены впервые.

Пандемия, по словам президента, помимо всего прочего, вызвала глобальную рецессию и рост безработицы во всех странах, в том числе и в России – с апреля, когда были введены ограничительные меры, ВВП снизился на 12%. Основной целью государственных мер поддержки, напомнил Владимир Путин, с самого начала было сохранение занятости и эти меры оказались очень сильно востребованы.

Так на сегодняшний день, по словам главы государства, банками было одобрено 90 тысяч заявок на кредит на поддержку занятости под 2% (которые могут списать при сохранении сотрудников на месте). Общее число людей, работающих в этих организациях – около 2,4 млн. Но этого мало. «Спрос на эту помощь оказался значительно выше, чем предполагало правительство», – констатировал президент и предложил в связи с этим выделить на данную программу еще 100 млрд рублей.

В этот раз Владимир Путин не стал уделять все время пострадавшим отраслям, а сконцентрировался на перспективных, т.е. высокотехнологичных. В частности, предложил налоговый маневр российским ИТ, снизив для них налоговую нагрузку и выплаты в ФОТ, которые для них являются самой высомой статьей расходов. Уже сейчас для этой отрасли действует льготная ставка страховых взносов – до 2023 года она составляет всего 14%. Но президент предложил снизить ее до 7,6% – и не на время, а навсегда. Еще более радикально он подошел к ставке налога на прибыль, предложив снизить его с 20% до 3 – тоже бессрочно, сделав тем самым условия работы ИТ в России «лучше, чем в большинстве крупны стран, таких, как Индия».

Еще одним предложением стал возможный отказ от плоской шкалы НДФЛ.

Напомним также, что 2020 год должен был стать годом внедрения по всей стране особой системы налогообложения, прозванной «налогом на самозанятых». На первом этапе, с 1 января, пилотная зона должна была включить еще ряд регионов, в том числе Новосибирскую и Омскую области. Второй этап, с 1 июля. новую систему предполагалось внедрить по всей стране, но это было запланировано еще до коронавируса и рецессии. Тем не менее, планы остаются в силе: Владимир Путин подтвердил готовность ввести режим для самозанятых по всей стране с 1 июля. Статус самозанятого будет даваться с 16 лет и все начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на уплату налогов.

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