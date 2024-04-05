Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня 2024 года Владимиру Дятлову, обвиняемому в мошенничестве при строительстве здания детсада в Тогучине. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Обвинение предъявлено руководителям подрядных организаций, выполнявших работы при строительстве объекта — Владимиру Дятлову и Наталье Фазлыевой, начальнику отдела объектов образования ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Михаилу Полубатонову.

Органами предварительного следствия установлено, что в период с 2020 по 2022 год ГКУ Новосибирской области «УКС» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, однако подрядчики своих обязательств не выполнили.

При производстве строительных работ фигуранты договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ.

В дальнейшем, на основании фиктивных документов, были подписаны платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридических лиц за выполненные работы по цене государственных контрактов. Полученные таким образом 38 миллионов рублей фигуранты дела потратили по своему усмотрению, нанеся крупный материальный ущерб бюджету Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-сотрудницу томского департамента информационной политики уличили в крупном мошенничестве.