Суд избрал меры пресечения троим фигурантам уголовного дела о мошенничестве при строительстве здания детского сада в Тогучине: руководителям подрядных организаций Владимиру Дятлову и Наталье Фазылевой, а также начальнику отдела объектов образования ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Михаилу Полубатонову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Постановлениями Центрального районного суда города Новосибирска от 5 апреля текущего года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня 2024 года в отношении Владимира Дятлова и Михаила Полубатонова. Третью фигурантку — Наталью Фазылеву, сегодня, 8 апреля, суд отправил под домашний арест на тот же срок.

Органами предварительного следствия установлено, что в период с 2020 по 2022 год ГКУ Новосибирской области «УКС» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, однако подрядчики своих обязательств не выполнили.

При производстве строительных работ фигуранты договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ.

В дальнейшем, на основании фиктивных документов, были подписаны платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридических лиц за выполненные работы по цене государственных контрактов. Полученные таким образом 38 миллионов рублей фигуранты дела потратили по своему усмотрению, нанеся крупный материальный ущерб бюджету Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава СКР поручил возбудить дело из-за обрушения стены в школе под Новосибирском.