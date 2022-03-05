«Покупательский ажиотаж опасен»: представители торговых сетей объяснили, почему не стоит бояться взрывного роста цен

В магазинах Новосибирска растёт ажиотаж среди покупателей. Многие стремятся приобрести товары по «старому» ценнику и запастись впрок продуктами долгого хранения, техникой и элитным алкоголем. Почему нецелесообразно этого делать, и что будет с ценами в будущем – «Континенту Сибирь» рассказали представители сибирских торговых сетей.

Когда поднимут цены?

Объявление о закрытии магазинов ряда торговых сетей вызвало большой ажиотаж среди новосибирцев. Так, накануне объявленного с 4 марта прекращения работы IKEA толпы покупателей устремились «закупиться напоследок». Похожая картина и в магазинах одежды и цифровой техники, владельцы которых вынуждены закрывать торговые точки из-за падения курса рубля и сложностей с цепочками поставок товара.

Высок риск роста ажиотажного спроса и в продуктовом ритейле. Это, по мнению его представителей, может только усугубить ситуацию и привести к дефициту товаров. А далее – по законам рынка – и к росту цен. При этом на сегодня пока нет объективных причин для резкого скачка цен – уверяют в торговых компаниях.

Сеть «Ашан» уже ввела в некоторых магазинах в России ограничение по продаже социально-значимых товаров в одни руки. В частности один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли, не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

«Прошло слишком мало времени. Торговые сети сами по себе цену не поднимают, сейчас у нас нет мотива это делать. Потому что мы продаем чужой товар, который принадлежит поставщикам, и причиной поднятия цен для нас могут стать изменения ценовой политики поставщиков. Пока мы только ждем от них информации, – рассказал «Континенту Сибирь» сооснователь торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко. – Это происходит так: поставщики присылают нам письма, где указывают, с какого числа нужно поднять цену. В такие турбулентные времена, как сейчас, они обычно стараются указать дату буквально на следующий день… Но мы в любом случае сначала просим объяснить причину. Начинается переговорный процесс, который, по закону о торговле, может затянуться на месяц. В итоге мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся с новыми ценами. Если не соглашаемся, то товар конкретного поставщика может исчезнуть с полки. В этом случае мы ищем ему замену и привозим другой бренд».

Вместе с тем, по словам Виктора Шкуренко, отдельные поставщики уже объявили о приостановке поставок своих товаров. В основном, речь идёт об импортных фруктах, овощах и бытовой технике.

«Сейчас все субъекты рынка находятся в ступоре – не понимают, чего ожидать дальше. Беспокоят два конкретных вопроса – что будет с курсом доллара и с привычными цепочками поставок? Допустим, была логистика поставок из Европы или Египта – что-то поменяется в ней или нет? Ещё ситуация усугубляется тем, что международные страховые компании сейчас не страхуют импорт. Нужно разбираться и с транспортом – поедет или не поедет он в Россию, и т.д. После того, как все игроки рынка проведут стресс-анализ ситуации, будут приняты решения», – добавил Виктор Шкуренко.

Предприниматель предполагает, что ритейлу хватит 2-3 недели, чтобы решить все эти вопросы. В дальнейшем цены действительно могут подняться в пределах 20% — но именно на импортные товары. На таких отечественных продуктах, как гречка, ситуация с ростом доллара сказаться не должна. Так же, как и на сигаретах и алкоголе российского производства, где большую часть затрат для покупателей составляет акциз.

Фрукты и элитный алкоголь

А вот на дорогой элитный алкоголь цены действительно значительно вырастут. Ритейлеры это предвидели и сделали запасы. Как отметила PR-директор группы компаний «Красный Яр» (ГК владеет крупной розничной сетью в Красноярском крае и Хакасии – «КС») Таисия Голубева, в торговых сетях представляемого ею ритейлера создан запас импортного алкоголя, минимум, на 50-60 дней.

«Многие поставщики, как и мы, находятся в легком ступоре и смотрят за развитием ситуации. Пока точно можно сказать, что никакого дефицита в магазинах нет. По динамике цен пока сложно что-то говорить. Но думаю, что все понимают – это (повышение) неминуемо, – прокомментировала Таисия Голубева. – Мы видим, что люди идут за сахаром, крупами, макаронами, рыбной и мясной консервацией. На эти продукты спрос повысился примерно на 30-40%. Поэтому в наших сетях созданы запасы по бакалее и товарам длительного хранения на два месяца».

При этом Таисия Голубева пока не считает повышение спроса критичным, как это было в первые недели пандемии в апреле 2020 года.

Не стоит, по словам спикера, опасаться и дефицита овощей и фруктов. Импорт этой продукции уже начали замещать первыми урожаями из стран Ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана. Часть помидоров, огурцов, зелени поставляют в торговые сети тепличные хозяйства Новосибирской области. Также крупные сети, располагающие современными распределительными центрами, имеют сегодня возможность сохранять сезонные овощи и фрукты до полугода.

«Сейчас достаём закладки сезонных овощ и фруктов на распределительном центре. Это большое количество яблок, некоторые сорта винограда. Новые технологии позволили сохранить их практически в неизменном виде – они свежие, буквально как с куста. При этом мы уже начали ощущать дефицит цитруса, потому что был период приостановки поставок. Из-за долгого закрытия границы с Китаем практически пропал любимый многими цитрус помело. А вот с авокадо нет проблем – он активно идет к нам из Израиля», – добавила Таисия Голубева.

Таким образом, торговые сети сегодня имеют определенный «запас прочности». Однако как ситуация будет развиваться дальше, никто не берётся прогнозировать. На вопрос, стоит ли ожидать в будущем изменения ценовой политики российских производителей в связи с подорожание импортных товаров, предприниматели отвечают утвердительно.

«И наши компании будут поднимать цены. Но не забывайте, что есть временной лаг. Отголоски того, что сейчас произошло мы получим через полгода. Экономика же работает. Конкуренция, в конце концов, тоже будет иметь значение. Как и покупательская способность населения. Это те факторы, которые не позволят никому оголтело поднимать цену, – уверен Виктор Шкуренко. – Если кто-то сейчас придерживает свой товар, то долго этого он делать не сможет – ему же нужно зарплату платить работникам! Всё это мы уже проходили в предыдущие кризисы».

Предприниматели уверены, что рост ажиотажа среди покупателей может создать нежелательный дефицит. Поэтому призывают всех спокойно реагировать на происходящее и выражают надежду на то, что постепенно ситуация на рынке нормализуется.

Государственное регулирование цен

Отметим, что государство уже объявило о планах дополнительного регулирования цен на товары в торговых сетях. 3 марта в официальном телеграм-канале Новосибирской области было опубликовано видео с обращением министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, в котором он заявил, что с федеральными и региональными торговыми сетями достигнута договорённость о «взвешенной ценовой политике и недопущению резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары».

Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. «Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве», — уточняется на официальном сайте правительства региона.

«На сегодня все наши магазины работают в штатном режиме, доступность товара на полках высокая, поставки идут по расписанию в запланированном объёме, — прокомментировала директор торговой сети «Магнит» в Сибирском федеральном округе Алена Рыбалко. Наличие продовольственных товаров в сети в ходе прошедшего совещания в минпромторге также подтвердил руководитель региональной дирекции сети «Мария Ра» Дмитрий Провоторов.

По информации Управлениия Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей» уже проинформировали службу о готовности ограничить наценки на выше перечисленные группы товаров до 5%.

Кроме того, обязательства ограничить наценки взяли на себя торговые сети «Быстроном» и «Продсиб». Так, в сети магазинов «Быстроном» ограничение коснулось 1-2-х позиций таких категорий товаров, как чай, сахар, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, масло сливочное, хлеб, лук, яблоки, молоко, яйцо, картофель, капуста, морковь.

Торговая сеть «Продсиб» ограничила наценки на определенные позиции следующих товаров: масло сливочное, масло подсолнечное, цыпленок бройлер охлажденный, молоко питьевое, сметана, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, хлеб из муки первого сорта, вермишель, лук репчатый. Продукты с предельной торговой наценкой отмечены на полках специальным ценником.

Срок действия ограничений цен продлится в торговой сети «Быстроном» до 31 июля 2022 года, в торговой сети «Продсиб» — до 1 мая 2022 года.