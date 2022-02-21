Сибирский партнер SPAR продолжает скупать региональных дистрибьюторов

Совладелец торговых сетей «Победа», «Низкоцен», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко объявил о приобретении томской дистрибуторской компании «Бас-тон». В 2020-2021 годах он уже купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь».

«21 февраля нами подписаны документы о поглощении томской дистрибуторский компании «Бас-тон». Мы приобретем как имущество (офисно-складской комплекс площадью 14.2 тыс кв метров), так и нематериальный актив, без которого невозможен успешный бизнес, — сплоченную команду из двухсот сотрудников», – отметил в соцсетях Виктор Шкуренко. По его словам с учетом этой сделки выручка торгового дома Шкуренко должна превысить 20 млрд рублей по итогам 2022 года. По прогнозам бизнесмена это должно позволить его торговому дому стать самым крупным игроком рынка дистрибуции продуктов питания, напитков и бытовой химии в Сибири.

По данным Rusprofile, соучредителями ООО «Бас-Тон» в равных долях являются Альберт Валиахметов, Александр Швабауэр и Александр Федоров. По итогам 2020 года выручка компании составила 2,1 млрд рублей.

«В основном на рынке ритейла сегодня распространены случаи, когда объектом покупки являются розничные сети. Примером может служить сделка между томской ГК «ЛАМА» и «Сибирским Гигантом». У Виктора Шкуренко, думаю, финансовые возможности для покупки торговых сетей тоже были, но он выбрал более долгоиграющую стратегию. В отличие от коллег по рынку он скупает дистрибьюторов, поскольку это дает ему возможность иметь значительное влияние на региональные розничные сети. И не важно, кто будет продавать конечному потребителю те или иные товары — «ЛАМА», «Гигант» или еще кто-нибудь, главное – что клиент у него, как у дистрибьютора, всегда будет. Плюс работа в оптовом сегменте со стороны выглядит более предпочтительной в операционном плане, чем работа в розничном сегменте», – рассуждает один из сибирских участников рынка на условиях анонимности.

Напомним, что помимо дистрибьюторского бизнеса Виктор Шкуренко также развивает сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен», включает в себя 32 гипермаркета в Омской области, 16 гипермаркетов в Тюменской области, 17 гипермаркетов в Новосибирской области, 4 гипермаркетов в Алтайском крае, 1 гипермаркет в Свердловской области, 2 гипермаркета в Курганской области. Также Виктор Шкуренко вместо со своим бизнес-партнером Дмитрием Шадриным развивает сети SPAR и «Победа» в Омске. Кроме того, Виктор Шкуренко является инвестором сети кофеен Skuratov Coffee, которая представлена в Омске, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве.

По итогам 2020 года Виктор Шкуренко занял 12-ое место в рейтинге самых богатых людей Омска по версии «Город55». 7-ое место занял в этом рейтинге занял его бизнес-партнер Дмитрий Шадрин – с 2007 по 2011 он был депутатом городского совета Омска, с 2011 по 2016 – депутатом Законодательного собрания региона (фракция «Единая Россия»). В свою очередь сам Виктор Шкуренко в 2018 году являлся доверенным лицом Ксении Собчак на президентских выборах.