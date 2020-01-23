Омский торговый дом Шкуренко купил компанию ООО ТД «АБК – Новая Сибирь», одного из крупных игроков сибирского рынка оптовой и розничной торговли бытовой химией. Информацию об этом подтвердил «Континенту Сибирь» сам Виктор Шкуренко.

По данным Rusprofile, учредителем и директором ООО ТД «АБК – Новая Сибирь» значится Игорь Макурин. По итогам 2018 года выручка компании составила 386 млн рублей, прибыль — 2,7 млн рублей.

В свою очередь крупный омский бизнесмен Виктор Шкуренко является основателем одноименного торгового дома, совладельцем сети дискаунтеров «Низкоцен», сети магазинов «Победа», сети SPAR в Омске, а также инвестором федеральной сети кофеен Skuratov Coffee.

В настоящее время сеть «Низкоцен» уже работает на территории Новосибирской области — согласно сайту компании, у нее 17 гипермаркетов в регионе. Вместе с тем, благодаря покупке ООО ТД «АБК – Новая Сибирь» Виктор Шкуренко впервые вышел на местный рынок дистрибьюторов. По его словам, ключевой особенностью новосибирского рынка является его фрагментированность в сравнении с рынками Омской, Томской, Кемеровской области и Алтайского края, где консолидация уже давно прошла, и есть ярко выраженный лидер в каждом из регионов. «Отчасти ситуация в Новосибирской области связана с тем, что сам рынок крупнее, его сложнее консолидировать. Кроме того, негативно сыграли события с банкротством сети «Холидей». Многие участники рынка, которые работали с компанией, сейчас «зализывают раны», им не до консолидации», — пояснил Виктор Шкуренко.

Он отметил, что планирует как органический рост дистрибьюторского бизнеса в Новосибирской области, так и дальнейшие сделки M&A. Вместе с тем, наличие собственной дистрибуции по его словам не повлияет на текущую ситуацию с сетью «Низкоцен» в Новосибирской области. «Недавно мы открыли в Омской области логистический комплекс площадью 19 700 метров и емкостью 35 тысяч паллетомест, с которого мы осуществляем поставки в Новосибирскую область, планируя это делать и дальше», — пояснил собеседник «КС».

Напомним, что Виктор Шкуренко и его партнер Дмитрий Шадрин также развивают в Омской области магазины под брендом нидерландской сети SPAR. Бизнесмены не исключают возможность развития этого проекта и в Новосибирской области.

Также стоит отметить, что в 2019 году в Новосибирске открылись первые кофейни сети Skuratov Coffee, инвестором которой является Виктор Шкуренко.

Более подробно о Викторе Шкуренко и его оценке регионального рынка ритейла читайте в интервью по ссылке.

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