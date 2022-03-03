Ещё три известных бренда остановили продажи в России

Торговые марки Н&M, Canon и Farfetch объявили о приостановке продаж своей продукции и услуг на территории России. Соответствующая информация появилась на официальных русскоязычных сайтах компаний.

Транснациональная технологическая компания Canon, шведский производитель одежды и аксессуаров Н&M, а также британско-португальская интернет-платформа по продаже люксовой одежды Farfetch объявили о приостановке продаж в России.

Такая информация появилась на русскоязычных сайтах компаний к 3 марта.

Как следует из сообщений, интернет-магазин Canon временно не работает в связи с колебаниями курса рубля, Н&M из-за соображений безопасности закрыл магазины в России и на Украине, а Farfetch уведомляет о приостановке заказов из-за рубежа в РФ.

Ранее о приостановке продаж в России в связи со скачками валютных курсов заявили ряд автопроизводителей. 3 марта стало известно о соответствующем решении со стороны ООО «Тойота Мотор». В РФ также закрылись магазины и сервисные службы компании Apple.

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки российского бизнеса на фоне европейских санкций.