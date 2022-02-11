Цитрусовые могут исчезнуть с полок сибирских магазинов из-за проблем с логистикой

11 февраля в одной из трёх флагманских компаний «Восточного союза» продуктовых ритейлеров «Континенту Сибирь» сообщили о дефиците импортных овощей и фруктов в регионах присутствия.

Коммерческий директор ГК «Красный Яр» Вадим Журов рассказал «Континенту Сибирь», что покупатели сети в Красноярском Крае и других регионах присутствия ритейлера в настоящее время столкнулись с дефицитом импортных овощей и фруктов «который особенно чувствуется из-за транспортной удалённости». «С наших полок исчезли желтое манго и помело, а ведь сейчас как раз сезон этого цитруса и его очень любят наши покупатели. Мы прогнозируем дефицит цитруса в принципе», – отметил собеседник нашего издания.

По словам Вадима Журова, дефицит иностранной плодоовощной продукции носит общероссийский характер и связан с совпадением ряда негативных факторов, главным из которых стало усиление контроля над этим сектором продовольственной сферы со стороны Роспотребнадзора: «Товар задерживается на таможне, уходит на карантин и досмотры чаще, чем раньше. Задержки по категории «фрукты и овощи» случаются до восьми дней, что отражается на качестве товара не лучшим образом. А по результатам проверок некоторые позиции, в которых была обнаружена недопустимая по нормам нашей страны концентрация ряда веществ, полностью исключаются из поставок в Россию».

Коммерческий директор ГК «Красный Яр» подчеркнул, что «выровнять ситуацию с поставками пока не позволяет даже открывшаяся на днях граница с Китаем», так как на таможне образовались очереди.

К другим факторам, влияющим на дефицит, собеседник «Континента Сибирь» отнёс нехватку контейнеров и другие проблемы с логистикой, а также погодные условия. «Бывает, что поставка товара задерживается и по причине погодных условий. Не так давно шторм у Новороссийска не давал судам пришвартоваться несколько дней», – привёл он один из подобных примеров.

Вадим Журов отметил, что затруднения на таможнях в поставках импортных овощей и фруктов в группе компаний «Красный Яр» ощутили ещё в четвёртом квартале 2021 года, а спрогнозировать окончание перебоев пока не могут. Существует вероятность, что они продлятся в течение первых трёх месяцев 2022 года, так как позднее торговые сети преимущественно переключаются на работу «с российскими сельхозпроизводителями и Узбекистаном, где нет сложностей с поставками и доставкой».

В заключение комментария Вадим Журов добавил, что ГК «Красный Яр» стремится находить альтернативные пути поставок для бесперебойного снабжения клиентов: «В ближайшие дни ждём поставку из Турции и Египта морским путём и мониторим ситуацию».

Напомним, что группа компаний «Красный Яр» вместе с торговыми сетями «Слата» и «Самбери» в мае 2021 года учредили «Восточный союз» продуктовых ритейлеров. В январе текущего года в альянсе сменился генеральный директор.