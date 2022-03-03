Источники «Континента Сибирь» в «Единой России» сообщают, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть пытается вступить в переговоры с губернатором региона с целью обеспечить себе переизбрание на третий срок.

По информации источников «Континента Сибирь», мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть предложил губернатору Новосибирской области и лидеру регионального отделения «Единой России» Андрею Травникову продлить политическое соглашение, которое действовало в 2018 – 2019 годах, на следующий электоральный цикл – выборы губернатора (2023 г.) и мэра (2024 г.)

Тогда стороны договорились, что Анатолий Локоть и КПРФ не будут выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Новосибирской области. Андрей Травников в свою очередь заявил о том, что рад объединению усилий для решения общих задач. Эти слова тогда еще врио губернатора расценили как негласную поддержку Анатолия Локтя на мэрских выборах. После выдвижения Анатолия Локтя на второй срок Травников это одобрил: «Я приветствую решение Анатолия Евгеньевича Локтя об участии в этих выборах. На посту мэра он доказал, что ставит интересы горожан выше политических и партийных амбиций». И, что самое существенное, следуя достигнутым договоренностям, «Единая Россия» воздержалась от участия в выборах мэра областного центра в 2019 году. Это решение вызывало недовольство в региональном отделении «ЕР».

Собеседники «Континента Сибирь» утверждают, что Локоть уже завел с Травниковым разговор о том, что мог бы выставить свою кандидатуру в 2023 году. В таком случае мэр и действующий губернатор стали бы соперниками на выборах, так как Травников успел неоднократно дать понять, что готов бороться за пост главы региона во второй раз. Сообщается, что первый секретарь новосибирского обкома КПРФ поинтересовался мнением секретаря регионального отделения «ЕР», не готов ли тот повторить размен и согласиться на поддержку выдвижения мэра на третий срок, избавившись от него как от соперника на собственных перевыборах. Травников пока не отреагировал на предложение Локтя.

«Континент Сибирь» обратился к вице-мэру Артему Скатову и пресс-секретарю мэра Глебу Черепанову с вопросом, действительно ли такие переговоры ведутся? И Скатов, и Черепанов ответили, что у них нет такой информации.