Что стоит за резкой критикой губернатора в адрес мэра Новосибирска?

В Новосибирске обсуждают резкое высказывание губернатора Андрея Травникова в адрес мэра города Анатолия Локтя. С чем связан жесткий «наезд» на мэра? Означает ли это, что договоренностей под условным названием пакт Травникова-Локтя больше не существует? Был ли это своеобразный сигнал губернатора-единоросса мэру-коммунисту в преддверии будущих выборов главы региона? «Континент Сибирь» попытался разобраться в ситуации.

Жесткое и вместе с тем ироничное замечание в адрес мэра Новосибирска, которое на этой неделе допустил губернатор Андрей Травников в эфире областного телеканала «ОТС», не осталось не замеченным. С одной стороны, он проговорил то, что уже на протяжении нескольких лет возмущает новосибирцев: как только «тает» одна беда (снег) ей на смену в городе приходит другая – пыль, а с ней грязь и ямы на дорогах. Это высказывание нашло одобрение и поддержку у жителей областного центра, которые активно обсуждали в соцсетях слова главы региона.

С другой стороны, все отметили существенное изменение риторики губернатора. Андрей Травников непросто раскритиковал градоначальника за плохое содержание городской инфраструктуры, такое случалось и раньше. Андрей Александрович позволил себе едкую шутку в адрес Анатолия Локтя: «Ему постоянно что-то мешает. Хочется уже пошутить и сказать, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту». Более того, впервые, и это отметили все собеседники «Континента Сибирь» в политических кругах Новосибирска, Андрей Травников, занимающий пост секретаря регионального отделения «Единая Россия», подчеркнул партийную принадлежность мэра в негативном ключе: «Если бы городом руководил мой однопартиец, ему, думаю, прилетало бы за организацию работы больше, в том числе по властной вертикали».

Ужесточение риторики губернатора собеседники «Континента Сибирь» в политических кругах Новосибирска расценили как своеобразный ответ на вопрос: будут ли продлены договоренности между Андреем Травниковым и Анатолием Локтем. О том, что мэр Новосибирска пытается вступить в переговоры с губернатором региона с целью обеспечить себе переизбрание на третий срок, источники «Континента Сибирь» рассказали еще в конце февраля этого года. По их сведениям, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть предложил губернатору Новосибирской области и лидеру регионального отделения «Единой России» Андрею Травникову, который не скрывает, что готов бороться за пост главы региона во второй раз, продлить политическое соглашение, действовавшее в 2018 – 2019 годах, на следующий электоральный цикл – выборы губернатора (2023 г.) и мэра (2024 г.). О реакции губернатора тогда известно не было.

«Каких-то особых договоренностей между губернатором и мэром не было. Была выработана тактика, которая исключала излишнюю политизацию взаимоотношений областной и муниципальной власти. Упор делали на создание рабочей обстановки, которая бы позволяла эффективно решать социально-экономические задачи, чтобы политический ажиотаж не мешал принятию решений. Сегодня я вижу, что ситуация в городе развивается так, что всем стало не до политкорректности, и стали называть вещи своими именами», – прокомментировал высказывание губернатора первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов.

По мнению зампредседателя Заксобрания и лидера фракции КПРФ Владимира Карпова, резкие слова губернатора в адрес мэра Новосибирска могут свидетельствовать о начале новых взаимоотношений между Травниковым и Локтем. «Когда такой взвешенный политик, как Андрей Травников, позволяет жесткие высказывания в адрес Анатолия Локтя – мэра Новосибирска и первого секретаря областного комитета КПРФ – да еще с таким подтекстом, из которого можно делать далеко идущие выводы, это, в силу своей необычности, конечно же, заставляет многих думать, что это начало новых отношений, которые кладут конец всему тому, что было наработано во взаимодействии между ними в предыдущие годы», – отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Владимир Карпов.

«Это сигнал, который выводит саму систему взаимоотношений губернатора и мэра на какой-то другой уровень, – прокомментировал высказывание губернатора «Континенту Сибирь» председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин («Единая Россия»). – Я не припомню, чтобы губернатор раньше использовал такие выражения в публичной плоскости».

«Мне трудно интерпретировать слова губернатора, – сказал в беседе с «Континентом Сибирь» зампредседателя Совета депутатов Новосибирска и руководитель фракции КПРФ Антон Тыртышный. – Меня больше интересует, как решить проблему. Когда тот же ямочный ремонт дорог нужно провести на площади 400 тысяч квадратов, а денег хватает только на 100, то любой мэр будет выглядеть в невыгодном свете. Выделение целевых субсидий, например, из областного бюджета – это была бы реальная мера, которая могла бы повлиять на ситуацию».

Впрочем, председатель комиссии по контролю за исполнением полномочий органами местного самоуправлении Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский («Единая Россия») не видит политической подоплеки в высказывании Андрея Травникова. «Резкое высказывание губернатора – это выражение совершенно объективного недовольства состоянием города – пыль, грязь, плохие дороги. Но это не только вина мэра, но и депутатов, я с себя ответственности не снимаю», – сказал Андрей Гудовский.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов также услышал в речи Андрея Травникова эмоциональную реакцию. «Когда я услышал выступление губернатора, первое, о чем подумал, что, по всей видимости, Андрей Александрович, всегда достаточно корректный и сдержанный, исчерпал своё терпение. Он видит состояние Новосибирска и понимает, что горожане устали от низкой компетенции управления городом. Я знаю, сколько раз область шла навстречу городу, выделяя дополнительные средства, и при этом, никогда особо не критикуя мэрию. Я не вижу здесь политики, а вижу раздражение и возмущение именно выполнением хозяйственных работ мэром. Этим обусловлена жесткость высказывания. Да, он отметил, и я полностью согласен с губернатором, что если бы мэр был единороссом, то его однопартийцы стерли бы в порошок за такое безобразное управление городом. И я представляю, какая была бы критика со стороны коммунистов, как вечных оппонентов «ЕР». Но это объективное мнение человека, который видит, что год от года в Новосибирске ничего не меняется, а становится только хуже», – считает Александр Зырянов.

«Качество управления городом крайне низкое и непрофессиональное, – подчеркнула в беседе с «Континентом Сибирь» зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Наталья Красовская (ЛДПР). – Губернатор отметил совершенно неподобающее состояние нашего города. Я недавно разговаривала с лор-врачом. И он сказал, что количество аллергических реакций на пыль многократно возросло. Состояние города – это не только эстетические проблемы. Это вопрос здоровья населения. Губернатор абсолютно правильно отозвался о ситуации. Надо немедленно принимать какие меры, чтобы ее изменить».

Неудовлетворительное содержание города рикошетом бьёт по авторитету исполнительной власти региона, а также лично губернатору. «У жителей Новосибирска закономерно возникает вопрос, который они адресуют главе региона: если город не справляется, куда смотрит областная власть? В связи с этим понятно желание губернатора минимизировать риск репутационных издержек в преддверии выборов. И здесь уже, видимо, не до политкорректности», – отмечает Андрей Панфёров. По его мнению, Андрей Травников за эти годы вырос в самостоятельного новосибирского политика, который не нуждается в каких-то пактах и договоренностях с оппонентами.

Акцент на том, что Новосибирск возглавляет представитель КПРФ, не случаен. Тем самым губернатор-единоросс еще раз подчеркивает, что его возможности повлиять на всенародно избранного главу муниципального образования ограничены. Пока ограничены. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который дает главам регионов право отстранять мэров от должности в случае ненадлежащего исполнения обязанностей. Правительство Новосибирской области в свою очередь уже подготовило законопроект о поправках в устав региона, которые предполагает приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Анатолий Локоть еще в декабре прошлого года предположил, что в случае принятия нового закона действующая конструкция управления и взаимоотношений между областной и городской властью будет ликвидирована.