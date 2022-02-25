Консульство Украины в Новосибирске объявило о закрытии

В Новосибирске в связи обострением российско-украинского конфликта прекратило приём консульство Украины. О сроке возобновления работы дипломатов в учреждении не сообщили.

О закрытии новосибирского консульства Украины сообщает 25 февраля «Интерфакс» со ссылкой на само учреждение.

На какой период времени остановлена работа консульства, его представители не уточнили.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что оккупировать украинские территории Россия не планирует.

По данным министерства обороны РФ, российские военные не наносят удары по мирному населению и выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами.

В связи с происходящими событиями до 2 марта приостановлены авиарейсы на юг России. Компания РЖД объявила об отправке дополнительных поездов в обратном направлении.

В Новосибирске накануне прошла стихийная акция протеста, направленная на прекращение военных действий на Украине. По данным правительства региона, на несанкционированном мероприятии задержали 20 человек.