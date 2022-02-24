Дополнительные поезда направят из южных городов России. «Российские железные дороги» увеличивают подвижной состав в связи с закрытием 12-ти аэропортов юга страны из-за военных действий на Украине.

В России введут дополнительные поезда, а также вагоны в существующие подвижные составы, следующие из южных городов — сообщило 24 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на ОАО «РЖД».

Новые поезда и прицепные вагоны обеспечат доставку россиян из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России из-за отмены рейсов в местных аэропортах.

Как уточнили в «Российских железных дорогах», рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров, цены на билеты будут зафиксированы. Отмечается, что дополнительные составы будут направлены только из городов юга.

В пресс-службе Управления Западно-Сибирской железной дороги корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили информацию о планах РЖД, заметив, что на текущий момент изменений в движении пассажирских поездов пока нет, и все вокзалы работают в штатном режиме.

Напомним, ранее Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге страны из-за военных действий России на территории Украины.