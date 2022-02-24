Росавиация приостановила полеты в ряд аэропортов на юге России

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине до 2 марта приостановлена работа некоторых аэропортов на юге России. В их числе — аэропорты Краснодара и Анапы.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), временное ограничение в аэропортах на юге России вводится в период с 24 февраля 03:45 по московскому времени по 2 марта 03:45.

Так, временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — указано в сообщении.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта «Толмачево», на момент публикации 24 февраля отменены вылеты двух рейсов: в Краснодар и Минеральные Воды в Ставропольском крае. По этим направлениям также отменен прилет 24 февраля.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области в официальном телеграм-канале, «решение президента о начале военной операции Заксобрание региона в ходе сессии приветствовало вставанием, аплодисментами и исполнением гимна РФ».