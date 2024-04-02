Машинист пассажирского поезда в Красноярском крае допустил столкновение состава, которым управлял, с ранее сошедшими с рельсов грузовыми вагонами, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит проверку.

В Красноярском крае перекрыто движение по одному из участков железной дороги — сегодня ночью в Манском районе региона пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Как сообщает транспортная прокуратура, причиной происшествия стало то, что на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана Красноярской железной дороги в Манском районе, произошел сход трех вагонов грузового поезда без опрокидывания. После этого двигавшийся во встречном направлении пассажирский поезд Красноярск — Абакан столкнулся с вагонами, сошедшими с рельсов.

По данным надзорного ведомства, на данный момент движение по указанному участку железнодорожных путей блокировано, проводится проверка обстоятельств произошедшего: прокуроры выясняют, не было ли нарушено законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Данных о том, пострадал ли кто-то в инциденте, на настоящий момент нет.

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