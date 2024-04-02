В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами

Павел Ганьшин
 
В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами
Фото из ТГ-канала прокуратуры Красноярского края

Машинист пассажирского поезда в Красноярском крае допустил столкновение состава, которым управлял, с ранее сошедшими с рельсов грузовыми вагонами, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит проверку.

В Красноярском крае перекрыто движение по одному из участков железной дороги — сегодня ночью в Манском районе региона пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами. Как сообщает транспортная прокуратура, причиной происшествия стало то, что на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана Красноярской железной дороги в Манском районе, произошел сход трех вагонов грузового поезда без опрокидывания. После этого двигавшийся во встречном направлении пассажирский поезд Красноярск — Абакан столкнулся с вагонами, сошедшими с рельсов.

По данным надзорного ведомства, на данный момент движение по указанному участку железнодорожных путей блокировано, проводится проверка обстоятельств произошедшего: прокуроры выясняют, не было ли нарушено законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Данных о том, пострадал ли кто-то в инциденте, на настоящий момент нет.

Ранее мы рассказывали, что Красноярский край (как и Новосибирская область) оказался в аутсайдерах Национального экологического рейтинга.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  