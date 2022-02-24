Авиарейсы на юг России из новосибирского Толмачёво отменены до 2 марта

Василий Попов
 
Аэропорт
Фото: архив "Континента Сибирь"

В новосибирском аэропорту Толмачёво приостановлены вылеты в южные города России. Рейсы отменены, в частности, в Симферополь, Краснодар и Воронеж.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе аэропорта Толмачёво, авиарейсы в Геленджик, Анапу, Симферополь, Краснодар, Воронеж и другие города на юге страны отменены в связи с решениями правительства России. Ограничение продлится до 2 марта.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время в Толмачёво отменены два рейса: в Краснодар и Минеральные Воды. Прилет по этим направлениям также отменен.

Как сообщал ранее «Континент Сибирь», сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Из-за осложнения обстановки вокруг Украины Росавиация приостановила работу 12 аэропортов с 24 февраля до 2 марта.

Напомним, накануне Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик . В список попали 351 депутат, 7 из них — от Новосибирской области. Ранее депутаты единогласно одобрили признание независимости ДНР и ЛНР.

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