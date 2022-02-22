Мэр Новосибирска призвал не игнорировать «телефонных террористов» в связи с напряжённой обстановкой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил муниципальным службам усилить бдительность 23 февраля и 8 марта в связи с обострением российско-украинского конфликта и напряжённой ситуацией на мировой арене.

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 22 февраля глава города поручил усилить ответственность сотрудников городских служб, которые дежурят 23 февраля и 8 марта. Такие меры связаны с последними внешнеполитическими событиями – накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, территории которых стали предметом международных споров.

«Происходящие события во многом меняют не только наши сегодняшние планы, думаю, что они скажутся в целом на нашем внутреннем укладе. Поэтому я обращаю внимание всех структур мэрии на особую ответственность в выполнении своих обязанностей в этот период. В такие минуты и спрос особый», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр отметил, что стоит проявлять внимательность к любым тревожным сигналам, напомнив об участившихся сообщениях о якобы готовящихся террористических актах, которые поступали в городские учреждения. Градоначальник допустил, что такие сообщения могли негативно сказаться на бдительности муниципальных служб.

«Нас несколько расслабляют в последнее время участившиеся звонки, «телефонный терроризм». Обстановка сегодня такая, что надо быть внимательными к этому, к безопасности в подведомственных учреждениях – детских садах, органах власти, транспорте, узлах управления жизнеобеспечения города», — сказал мэр.

Напомним, накануне сообщалось о назначении нового руководителя новосибирского городского центра дорожного движения.