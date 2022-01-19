В Новосибирской области проводится эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Антитеррористическая комиссия региона начала проверку.

19 января в новосибирские общеобразовательные организации поступили сообщения о минировании. Так, как сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, из-за угрозы взрыва проводится эвакуация, в частности, школ №11, №18, №24, №172, №178.

Информацию о возможных заложенных бомбах также получили областные образовательные учреждения.

«19 января поступило сообщение о минировании зданий школ в городе Куйбышеве. На месте работают спасательные подразделения, правоохранительные органы. Педагоги и учащиеся переведены на дистанционный режим работы», — указано на сайте Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области, по фактам сообщений о минировании учреждений проводится проверка.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», — указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят мероприятия по установлению отправителей сообщения.

UPD

Эвакуация также произошла в Новосибирском государственном университете (НГУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, утром на почту учреждения поступило анонимное сообщение о минировании. В настоящий момент учебные корпуса и общежития закрыты для входа до конца проверки зданий университета специальными службами.

Напомним, на протяжении четырех дней в Красноярске эвакуировали школы. Накануне из-за угрозы взрыва правоохранители проводили проверку 122 городских образовательных организаций. Школы взяты под круглосуточную охрану.

19 января из-за сообщений о минировании в Красноярске проводится массовая эвакуация детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление образования администрации города. Позже краевые власти приняли решение об отмене эвакуации.

«Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что также не планируется проведение эвакуации религиозных учреждений.

«На всех объектах в связи с Крещением Господним проведены необходимые проверки безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции», — указано в сообщении.