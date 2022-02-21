В Новосибирске назначен новый глава центра дорожного движения

В Новосибирске назначен новый руководитель «Городского центра организации дорожного движения». Им стал бывший и.о первого вице-мэра Оби Андрей Ищенко.

Информация о назначении Андрея Ищенко на пост директора муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД») отражена в сервисе Rusprofile 17 февраля.

Учреждение занимается организацией парковочного пространства и обслуживанием светофорных объектов города. Ранее директором МБУ «ГЦОДД» являлась Ксения Сенькова.

Как сообщается на сайте администрации города Оби Новосибирской области, в период с 2016 по 2019 год Андрей Ищенко работал начальником управления градостроительства администрации города, управления экономического развития, промышленности и торговли, был исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Оби.

Кроме того, по данным Rusprofile, Андрей Ищенко в период с 2016 по 2020 год являлся учредителем ООО «Химметаллстрой» — компании, основным видом которой является строительство жилых и нежилых зданий. В настоящее время организация находится в процессе ликвидации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал об отставке начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка. Он ушел с должности 17 февраля. Ранее издание сообщало об уходе Владимира Державца с должности руководителя управления культуры мэрии.