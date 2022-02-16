16 февраля в ходе «Парламентского часа» в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, в каких городах России будет строиться подземка.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что продолжение строительства метрополитена, по его мнению, экономически целесообразно только в тех городах России, где поток пассажиров на станциях в часы-пик составляет 20 000 человек в час и более, в остальных же городах нужно развивать наземный рельсовый транспорт. «Трамвай, который везёт 10 000 человек в час, более выгодное решение, чем подземное метро», – такое мнение вице-премьер высказал 16 февраля, общаясь с депутатами Государственной Думы в рамках «Парламентского часа».

По словам Марата Хуснуллина, практически ни один город страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не удовлетворяет обозначенной им цифре пассажиропотока, а вот в столице на некоторых станциях объём перевезённых пассажиров достигает 58 000 человек в час.

Вместе с тем зампред правительства РФ отметил, что президент Владимир Путин уже распорядился о выделении средств для строительства подземки в трёх городах страны: «Мы эту тему обсудили с президентом, и он решение принял. Метро будет завершено в Нижнем Новгороде, Красноярске и Челябинске. Деньги на это будут выделены. В Омске мы тему рассматриваем».

Целесообразность строительства метро в Челябинске вице-премьер обосновал в таких выражениях: «Моё мнение, что если метро в Челябинске не построить, надо будет 10 миллиардов, чтобы закопать метро и не было техногенной катастрофы. Несмотря на то, что это очень дорого, надо достраивать».

Депутат от КПРФ Ренат Сулейманов, представляющий в федеральном парламенте Новосибирскую область, спросил федерального чиновника, будут ли выделены средства для продолжения строительства Новосибирского метрополитена. Марат Хуснуллин отметил, что регион может получить финансирование на две станции: «В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом. На одну мы точно деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит». Какие именно станции и работы имеются в виду, вице-премьер не уточнил.

Напомним, что ранее между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром города Новосибирска Анатолием Локтем возникла заочная полемика об истинных причинах «пробуксовки» проекта продления Дзержинской линии метро в крупнейшем муниципалитете страны.

Справка: Согласно статистике Новосибирского метрополитена, за 2020 год его услугами воспользовались 58 117 200 пассажиров, а в 2021 году – уже 75 273 100 человек. Таким образом, годовой прирост пассажиропотока на уже существующей сети станций метро составил 29,5%.