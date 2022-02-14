Начальник управления культуры мэрии Новосибирска покинет свой пост

Руководитель управления культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец покинет свою должность. Он назначен директором центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».

Об уходе Владимира Державца с поста начальника управления культуры мэрии Новосибирска сообщила вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в facebook.

«У нас в департаменте изменения. Владимир Ефимович Державец сегодня покидает должность начальника управления культуры, завтра у него первый рабочий день в качестве директора центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо»», — указано в сообщении.

Анна Терешкова уточнила, что с 15 февраля руководителем управления назначена Ирина Соловьева, руководящая с 2013 года комитетом по делам молодежи мэрии.

«Уверена, что новый руководитель сохранит традиции и достижения нашей Новосибирской культурной жизни, привнесет новые идеи и направления в нашей общей работе», — подчеркнула вице-мэр Новосибирска.

Ирина Соловьева родилась в 1980 году в селе Усть-Таловка Курьинского района Алтайского края, окончила Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) по направлению «История и культурология». Работала лаборантом кафедры экономической географии НГПУ, комиссаром штаба студенческих строительных отрядов, директором МКУ Новосибирска «Молодежный центр «Пионер». Ирина Соловьева заняла должность руководителя комитета по делам молодежи мэрии 18 февраля 2013 года.