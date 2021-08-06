Рядом с центром «Сибирь-Хоккайдо» в Новосибирске появится новый жилой комплекс

Мэрия Новосибирска 3 августа выдала разрешение на строительство многоквартирного дома рядом с «Центром туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Новый жилой комплекс вырастет вдоль улицы Ипподромской.

Компания «Астра» (входит в ГК «Расцветай») получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома из трёх секций, высота здания 26 и 28 этажей с тремя подземными этажами. Общее количество квартир в трёх секциях – 1180. В том числе в первой секции будет 420 квартир, из них 105 однокомнатных студий, 210 однокомнатных квартир, 21 двухкомнатных студий, 42 двухкомнатные и 42 трехкомнатные квартиры. Во второй и третьей секциях количество квартир меньше – 380. Больше всего здесь будет однокомнатных квартир – 190, а также 95 однокомнатных студий. На двухкомнатные студии приходится 19 квартир, двухкомнатные квартиры –38 и столько же трехкомнатных. Общая площадь квартир с учетом лоджий, балконов, веранд и террас составит 54084,12 кв.м.

Как рассказывал «Континент Сибирь», ранее собственником участка рядом с центром «Сибирь-Хоккайдо» была компания ООО «Атенон», аффилированная с ООО «ТХ Сибирский Гигант» (гендиректор Александр Манцуров). Затем по новому проекту планировки территория между Ипподромской магистралью и проездом к «Сибирь-Хоккайдо» была разделена на три части. Большая часть участка –3 га – была переведена в рекреационную зону под территорию общего пользования – сквер. Еще один участок отдали под строительство школы. Для этой цели мэрия заключила соглашение с владельцами земли и обменяла участки на другие, имеющиеся у нее в распоряжении.

Оставшаяся часть территории вдоль улицы Ипподромской вошла в зону общественно-делового назначения, на которой можно строить многоэтажные дома. Ее и приобрела ГК «Расцветай». Подробности сделки в компании не раскрывают. И пока не комментируют строительство нового ЖК.

В феврале этого года спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив предложил создать сквер возле здания регионального парламента на Кирова (эта территория также расположена напротив «Сибирь-Хоккайдо»). Прозвучало и предложение назвать его в память о руководителе одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – племзавода «Ирмень» Юрии Бугакове.