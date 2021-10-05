В Новосибирске изменили статус комитета по делам молодежи мэрии

В мэрии Новосибирска сообщили об изменении статуса комитета по делам молодежи.

В ходе оперативного совещания 5 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об изменении статуса комитета по делам молодежи — подразделение стало управлением по делам молодежной политики мэрии Новосибирска.

Начальником подразделения стала Ирина Соловьева, которая до сегодняшнего дня занимала должность председателя комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.

«Учитывая то внимание, которое сегодня уделяется молодежной политике на федеральном уровне, принято решение об изменении», — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Алексея Драбкина, который ранее возглавлял отдел инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

1 октября глава города также сообщил о назначении экс-председателя правления АО «Банк Акцепт» Константина Васильева на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.