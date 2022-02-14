Что волнует новосибирских застройщиков?

В мэрии Новосибирска подвели итоги работы строительной отрасли в 2021 году. В большом зале 11 февраля собрались руководители ведущих строительных организаций города, девелоперы, застройщики и представители мэрии и регионального правительства. Разговор шел не только о достижениях и успехах строительной отрасли в прошлом году. В преддверии нового строительного сезона участники рынка назвали несколько проблем, которые волнуют их в первую очередь. О чем шел разговор между чиновниками и застройщиками – в материале «Континента Сибирь».

Об успехах строительной сферы Новосибирска «Континент Сибирь» рассказал еще в январе. Поэтому достаточно привести всего лишь пару цифр: в 2021 году объем ввода жилья в областном центре составил 1 572 000 кв.м. Были введены в эксплуатацию 19 долгостроев. Как отметил в своем докладе вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, важным итогом 2021 года стали актуализация генерального плана города и работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города. «Утверждены границы 163 территорий перспективного строительства общей площадью более 1,5 тысяч га, которые сегодня заняты ветхим аварийным фондом, индивидуальной жилой застройкой и производственными площадками, которые не используются по назначению. Сюда вошли также свободные территории, переданные Новосибирску из федеральной собственности. В ближайшие годы эти площадки позволят осуществить строительство более 15 млн кв. метров жилья», – рассказал Алексей Кондратьев.

Увеличение «земельного банка» Новосибирска – одна из наиболее важных проблем, волнующих застройщиков. Один из инструментов, который позволяет ее решить – это реализация программы комплексного развития территории (КРТ). Однако федеральный законодатель не включил в нее наиболее востребованный в Новосибирске механизм – реновацию территорий, занятых частным сектором. Из-за этого, по словам руководителя Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) Максима Федорченко, реализация КРТ в регионе в прошлом году встала на паузу.

Как рассказал генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов, его компания несет убытки из-за отсутствия необходимой нормативной базы. «Наша компания начала выкупать участки в частном секторе еще до того, как была принята программа комплексного развития территорий. В 2020 году весь город был накрыт участками КРТ, и тогда казалось, что это хорошее начинание. Но прошло 1,5 года, и ни одного договора КРТ не подписано», – отметил глава «ГК СМСС». Среди проблем, которые возникают у застройщиков, Анатолий Павлов назвал невнятность процедуры формирования земельных участков: «Условно говоря, компания расселяет частный сектор. Территория разбита на множество мелких и больших участков. Хорошо, если они между собой сочленены, тогда после выкупа частных домовладений можно сформировать земельный участок. Но чаще всего домовладения разделены какими-то тропинками, тротуарами и даже оврагами. Естественно, их в свое время никто из частников не покупал. Эти участки – собственность муниципалитета. Как эта ситуация будет разрешаться, пока неясно».

Кроме того, застройщик отметил, что межевание участков сегодня занимает около года, так как у департамента строительства мэрии попросту не хватает специалистов. «Мы должны каким-то образом через проект межевания сформировать участок, на котором надо предусмотреть территории под детский сад и школу, чтобы затем передать их городу. Если не сможем сформировать, не сможем выполнить свои обязательства. Однако при межевании всплывает много нюансов, которое порой вступают в противоречие с земельным кодексом. Как на это будет реагировать департамент имущественных отношений и правовой департамент?», – задал вопрос Анатолий Павлов. Он также поднял и проблему обеспечения территорий КРТ инженерной инфраструктурой.

По словам Алексей Кондратьева, межевание в рамках договора КРТ снимает ограничения, которые существовали ранее. «Межевание будет проводиться в соответствии с генпланом и проектами планировок. Генеральный план согласован со всеми ресурсоснабжающими организациями, которые учитывают его в своих инвестиционных программах. На территориях под КРТ формируются резервы для социальной инфраструктуры, коридоры для инженерных сетей и дороги. Пока не прияты изменения по реновации частного сектора, нам важно развернуть эту работу по ветхому аварийному фонду. Здесь ограничений нет. Нормативная база на уровне правительства Новосибирской области проработана в полном объеме, есть взаимодействие между правительством области и мэрией», – пояснил вице-мэр.

Алексей Кондратьев напомнил, что Новосибирск, как и несколько других городов, взял на себя обязательство осуществить расселение не до 2025 года, как это предусмотрено в национальном проекте, а до конца 2023 года. На сегодня в Новосибирске признаны аварийными 405 домов. Часть из них расселят в рамках ускоренной программы по национальному проекту, часть – в рамках комплексного развития территорий. В ближайшее время, по словам главы строительного департамента, 26 домов будут расселены по масштабным инвестиционным проектам (МИП). Чтобы решить проблему всех 405 домов, нужно профинансировать 185 объектов, которые пока не вошли ни в одну программу. Цена вопроса – 6,5 млрд рублей.

Президент компании SKY Group Владимир Литвинов предложил объединить программы КРТ с МИПами, которые уже работают в Новосибирске для решения проблем долгостроев. Застройщик также сделал акцент на почти двукратном удорожании самого процесса расселения. «Если еще пару лет назад расселение двухэтажного барака стоило 32 млн рублей, то сегодня уже 56 млн, а к концу года, не исключено, вырастет до 60 млн рублей. Мы покупаем квартиры на вторичном рынке. Горсовет принял решение, что эти дома должны быть не старше 10 лет. Фактически мы покупаем квартиры в новостройках. Это не целесообразно, так как все это затем ложится на стоимость квадратного метра в строящемся на месте барака доме. Этот вопрос требует другого подхода», – считает Владимир Литвинов.

Основатель группы компаний «Трансервис» Александр Бойко, еще раз уточнил, когда в Новосибирске начнется реализация проектов по программе КРТ? Отвечая девелоперу, Алексей Кондратьев рассказал, что ориентировочно в апреле состоятся первые два аукциона на небольшие земельные участки, связанные с расселением ветхого фонда. «По этим площадкам закончена работа по согласованию с областным правительством. Кроме того, сегодня несколько строительных организацией ведут работу, в том числе по проектам планировок территорий, занятых частным сектором. И по инициативе собственника мы в первом полугодии будем иметь договоры по КРТ. Также если в марте, как запланировано Госдума примет поправки во втором чтении, согласно которым частный сектор войдет в программу КРТ, то этот механизм начнет работать и в Новосибирске. Наша нормативная база готова, ждем отмашки», – сообщил Алексей Кондратьев.

По мнению гендиректора ГК «Химметалл» Евгения Гаврилова, проекты КРТ позволят не только решить вопросы острой нехватки земли, но и могут повлиять на снижение ее стоимости и тем самым снизят стоимость жилья. Застройщик также призвал муниципалитет уделить больше внимания кадровому вопросу. «Анатолий Владимирович [Павлов] мельком коснулся этой темы, я бы хотел заострить. В департаменте строительства мэрии не хватает профессионалов. У меня огромная просьба и к депутатскому корпусу, и лично к мэру, чтобы кадровый вопрос в департаменте закрыли. Это важно не только для строителей. Это важно для всех жителей», – отметил Евгений Гаврилов.

«Контраст между заработной платой в бюджетной сфере и коммерческой – большой. Мы выращиваем специалистов, а потом строительные компании у нас их переманивают. В прошлом году уже 4 начальника отдела и десятки главных специалистов ушли. Надо объявить мораторий», – полушутя-полусерьезно ответил Алексей Кондратьев.

Проблему КРТ затронул и вице-губернатор Роман Теленчинов. Он отметил, что после принятия закона о КРТ другие инструменты использовать нельзя. Однако в Новосибирске успешно работали программы развития застроенных территорий (РЗТ), которые позволяли решать задачи расселения ветхого и аварийного жилья. По мнению Романа Теленчинова, надо работать с профильным министерством, правительством РФ, чтобы и дальше использовать наработанный опыт. «Две площадки, которые сегодня готовятся застраивать по КРТ – это жалкое подобие комплексного развития территории. Они совсем небольшие и не отвечают главной задаче КРТ – комфорт под ключ, когда создается новый микрорайоны с социальной инфраструктурой и благоустройством. Как водится у нас, мы долго запрягаем и надеюсь, что после того, как поправки в закон в отношении реновации частного сектора будут приняты во втором чтении, мы начнем быстро ехать», – сказал вице-губернатор.

Говоря о задачах, которые стоят перед строительной сферой в 2022 году, мэр города Анатолий Локоть, подчеркнул, что наступивший год будет для Новосибирска знаковым. «Мы готовимся к проведению двух крупных спортивных чемпионатов. Предстоит решить целый ряд вопросов, связанных с обустройством гостевых маршрутов, благоустройством и озеленением города, реконструкцией сети уличного освещения. Назрела необходимость комплексного развития территорий. Без этого инструмента, в частности, невозможно благоустроить и привести в порядок территорию, прилегающую к волейбольному центру. Кроме того, мы добились статуса новогодней столицы. Это необходимо, прежде всего, для привлечения инвестиций, улучшения облика города и развития туризма. Считаю, что имиджевые проекты создают дополнительные возможности и для развития строительной отрасли. Повышая привлекательность Новосибирска, мы увеличиваем количество тех, кто потенциально готов здесь купить жильё и остаться жить», – подчеркнул глава города.