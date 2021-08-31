Подготовка к аукционам земли рядом с Волейбольным центром в Новосибирске начинается с конфликта

Рядом с региональным центром волейбола в Новосибирске по улице Ипподромской готовят территорию к застройке по программе комплексного развития территории (КРТ). Для строительства многоквартирных домов и двух небольших дорог планируется изъять сотни земельных участков и капитальных объектов. Между тем аукцион на один из участков рядом с центром откладывается из-за конфликта мэрии и одного из новосибирских застройщиков.

Территорию, прилегающую к региональному центру волейбола «Локомотив» в Новосибирске, муниципалитет планирует развивать по программе КРТ. На ней выделены два участка. Один – общей площадью 23,6 га – ограничен улицами Фрунзе, Ипподромской и тупиком Войкова. Второй – общей площадью 4,9 га – в границах улиц Ипподромская, Тополевая и спуском Ядринцевский Конный. Об этом «Континенту Сибирь» рассказали в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

Сегодня мэрия активно готовится к проведению аукционов. Так, по территории в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе (постановление от 25.05.2020. № 1650) определена начальная цена предмета аукциона и подготовлен проект постановления. Но дата аукциона еще не назначена.

По второму участку общей площадью 8,0 га в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах, а также территории в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе и тупика Войкова в Дзержинском районе проведение аукциона отложено, так как мэрия находится в судебном споре с компанией «КМС».

Как следует из ответа департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска «Континенту Сибирь», в Центральном районном суде Новосибирска рассматривается административное дело. Истец – ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой» – просит признать недействующим постановление муниципалитета от 25.05.2020 № 1649 «О комплексном развитии территории по инициативе мэрии Новосибирска в границах ул. Ипподромской. Ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах». «В качестве обоснования своего заявления истец указывает на недействительность оспариваемого акта, поскольку общая площадь территории, занятая объектами, соответствующими критериям, установленным ч. 3 ст. 46.10 ГрК РФ, существенно меньше требуемых 50% от общей площади территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления. Судом для оценки процента совокупной площади земель и земельных участков, отнесенных к территории, в отношении которой принято постановление от 25.05.2020 № 1649, была назначена судебная экспертиза», – сообщает департамент строительства. Рассмотрение дела отложено до получения результатов экспертизы.

Как рассказал «Континенту Сибирь» гендиректор ООО СЗ «КМС» Виктор Плахотников, его компания полтора года назад приобрела земельный участок вдоль улицы Фрунзе общей площадью чуть более гектара. За это время компанией был расселен частный сектор, а сам участок расчищен, огорожен и подготовлен под строительную площадку. По словам Виктора Плахотникова, «КМС» вложил в этот участок 250 млн рублей. «Тогда еще не был принят закон о КРТ, и речи о том, что территорию рядом с волейбольным центром будут развивать по этой программе, не было. Нас, застройщиков, которые планировали работать в этом месте, собирали в мэрии. Мы рассказывали о том, что и как собираемся строить, обсуждали проекты, чтобы они были выдержаны в едином стиле. Но спустя какое-то время мы узнаем, что эту землю отвели под комплексную застройку», – рассказал гендиректор «КМС». Его участок примыкает к территории, сформированной мэрией под КРТ. А так как он расположен на первой линии вдоль улицы Фрунзе, то является лакомым куском для любого застройщика. «Меня вызвали в мэрию, – рассказал Виктор Плахотников, – и сообщили, что наш участок включен в КРТ. Мы, естественно, поинтересовались, почему? На что нам открыто ответили, что есть заинтересованные лица, которые готовы работать по КРТ на этой территории, но они ставят условие, чтобы в неё вошла и наша земля. Мы с этими застройщиками провели переговоры, однако к общему знаменателю не пришли. Мэрия предложила нам цену за участок почти в два раза меньше, чем мы уже в него вложили. Давление на нас продолжали оказывать. И тогда мы изучили постановление мэрии, нашли в нем ошибки и обратились в суд», – сообщил руководитель «КМС».

Территория около Волейбольного центра интересна многим застройщикам. Как удалось узнать «Континенту Сибирь» из разговоров с новосибирскими строителями, активнее всего в этом направлении работают кемеровский холдинг «СДС» и новосибирский «СД Альфа Капитал». Официально подтвердить эту информацию не удалось. В «СДС» от комментариев отказались, до руководства «Специализированный застройщик «Альфа» корреспондент не дозвонился.

Обе компании недавно оказались в центре внимания строительного бизнеса. 27 августа группа новосибирских депутатов направила обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в котором попросила приостановить застройку территории бывшего аэропорта «Северный». Поводом для обращения стала информация о начале строительства «дочкой» «СДС» – «СДС-финанс» – на этой территории ЖК «Легендарный-Северный» на площади 215 га. А компания «Специализированный застройщик «ДД Альфа» (учредители, согласно ЕГРЮЛ – гендиректор ЗАО «СД Альфа Капитал» Сергей Дородных и бывший руководитель горно-алтайского ЗАО «Угольная Контрактная Корпорация» Вадим Данилов) получила разрешение мэрии Новосибирска на возведение 10-этажной гостиницы с еще одним подземным этажом в Октябрьском районе по адресу улица 4-я Кирпичная Горка. Примечательно, что ранее отведенный под гостиничный комплекс земельный участок был предметом судебного спора между мэрией Новосибирска и волейбольным клубом «Локомотив – Новосибирск». В 2019 году клуб планировал возвести там гостиницу, однако городские власти отказались заключать договор об аренде земли, объяснив это тем, что участок предназначен для малых архитектурных форм. Арбитражный суд Новосибирской области в итоге встал на сторону клуба, обязав муниципалитет заключить с ним договор.

Рядом с территорией, прилегающей к региональному центру волейбола «Локомотив» и отведенной под КРТ, в 2020 году компания «ВИРА-Строй» получила разрешение на строительство 23-этажного жилого дома по улице Фрунзе между улицами Войкова и Журинским спуском. Как рассказал «Континенту Сибирь» директор ООО СК «ВИРА-Строй» Михаил Постников, их участок не вошел в КРТ. «Сегодня нет отлаженных механизмов для реализации программ по комплексному развитию территорий. Более того, территории, застроенные частным сектором, по закону не входят в программы по КРТ. Насколько я знаю, региональное министерство строительства совместно с городом разрабатывают дорожную карту для реализации КРТ на этой территории. На текущий момент нет предмета для разговора, так как в общем доступе не опубликованы ни условия, ни размер, ни геометрия участков», – отметил Михаил Постников. Он также добавил, что если будут объявлены торги на эти участки земли, то «ВИРА-Строй» будет заинтересована в них, как любая другая компания.

Несколько новосибирских застройщиков на условиях анонимности рассказали «Континенту Сибирь», что сегодня идея реализации КРТ на территории у волейбольного центра бесперспективна, так как не решен вопрос с индивидуальным жилым строительством (ИЖС). Частный сектор располагается практически на всей земле, прилегающей к волейбольному центру. На дату принятия решений о КРТ только в границах территории площадью 8 га согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости находилось 70 земельных участков и 96 объектов капитального строительства. Один из застройщиков вообще назвал действия мэрии в этом направлении профанацией.

Позицию муниципалитета тоже можно понять. Эта территория значима для города. Международные турниры (очередной чемпионат мира по волейболу пройдет в Новосибирске уже в 2022 году — «КС») привлекут сюда большое количество гостей как из других городов России, так и из-за рубежа. И ветхий частный сектор вокруг «Локомотива» – совсем не то, что хочется показывать гостям. Ранее вообще шла речь, что до чемпионата надо успеть возвести рядом с волейбольным центром современный микрорайон. Сегодня понятно, что эти планы не будут реализованы.

Тем не менее, муниципалитет работает в этом направлении. Как рассказали в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии сегодня «в полном объеме проведены требуемые законодательством мероприятия, необходимые для проведения аукциона». Для этой цели департамент строительства и архитектуры (ДСА мэрии) создал рабочую группу, которая координирует работу по КРТ. Администрации двух районов провели осмотры территорий, чтобы выявить нарушения земельного законодательства. Уже произведен демонтаж нестационарных объектов в границах территорий.

ДСА мэрии совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в рамках КРТ рассмотрел вопросы по реконструкции инженерных сетей, необходимости строительства комплекса очистных сооружений и элементов улично-дорожной сети. С комитетом охраны окружающей среды мэрии проработаны варианты благоустройства водного объекта обводненного карьера «Верховое». Разработана необходимая аукционная документация, включая проект договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города. Министерство строительства Новосибирской области по инициативе ДСА мэрии разработало методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о КРТ по инициативе органа местного самоуправления (постановление правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 316-п).

Для обеспечения жителей многоквартирных домов, которые появятся на этой территории, в актуализированном генплане города предусмотрено и строительство на этой территории двух школ и двух детских садов.

Также муниципалитетом утверждены проекты межевания территорий, предусматривающих размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Это автомобильная дорога общего пользования по тупику Войкова, протяженностью порядка 450 м (для этой цели предполагается изъять – 21 земельный участок, который находится в собственности у жителей частного сектора). И автомобильная дорога общего пользования по ул. Михаила Кулагина, протяженностью порядка 1350 м и шириной в створе красных линий 40 м (количество земельных участков предполагаемых к изъятию – 68). «Изъятие земельных участков в рамках реализации КРТ будет произведено в соответствии с требованиями земельного законодательства», – пояснили в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.