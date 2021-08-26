Застройщик ЖК «Серебряный родник» получил разрешение на возведение в Новосибирске 10-этажной гостиницы

Компания «Специализированный застройщик «ДД Альфа» получила разрешение мэрии Новосибирска на возведение 10-этажной гостиницы с еще одним подземным этажом в Октябрьском районе.

Разрешение мэрии на строительство гостиницы опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. Гостиничный комплекс будет возведен в Октябрьском районе, по адресу улица 4-я Кирпичная Горка. Площадь отведенного земельного участка составляет 15 тыс. кв. м, площадь самого гостиничного комплекса – 8,5 тыс. кв. м. В гостинице будет 10 этажей и еще один подземный этаж. Постояльцев будут размещать в 176 номерах.

Разрешение на возведение гостиницы выдано зарегистрированному в апреле 2020 года новосибирскому ООО «Специализированный застройщик «ДД Альфа». Его учредителями, согласно ЕГРЮЛ, выступают гендиректор зарегистрированного в Москве ЗАО «СД Альфа Капитал» Сергей Дородных и Вадим Данилов — бывший руководитель горно-алтайского ЗАО «Угольная Контрактная Корпорация», в числе учредителей которого значится компания, входящая в РАТМ Холдинг известного бизнесмена Эдуарда Тарана. Руководит «Специализированным застройщиком «ДД Альфа» генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Альфа» Марина Гирина.

На сайте компании «СД Альфа Капитал» указывается, что она работает над проектами возведения жилого комплекса «Серебряный Родник» по улице Тюленина, ведет строительство жилого комплекса «Октябрьская Ривьера». В планах — застройка жилого массива «Сосновый бор» на улице Богдана Хмельницкого, комплекс из пяти жилых домов.

Ранее отведенный под гостиничный комплекс земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:15203 был предметом судебного спора между мэрией Новосибирска и волейбольным клубом «Локомотив – Новосибирск». В 2019 году клуб планировал возвести там гостиницу, однако городские власти отказались заключать договор об аренде земли, объяснив это тем, что участок предназначен для малых архитектурных форм. Арбитражный суд Новосибирской области в итоге встал на сторону клуба, обязав муниципалитет заключить с ним договор.