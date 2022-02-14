Стала известна дата предварительного судебного заседания по делу экс-прокурора Новосибирска

В Новосибирске назначили дату предварительного судебного заседания по уголовному делу бывшего прокурора города Дениса Ференца, обвиняемого в превышении полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также его подельников.

Информацию о дате предварительного судебного заседания сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Уточняется, что оно состоится 2 марта 2022 года в 9 утра в Центральном районном суде Новосибирска.

Кроме бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, обвиняемыми проходят экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и бизнесмен Дмитрий Куклин.

В отношении Дениса Ференца возбуждено дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение полномочий) и ст.294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), Александры Авериной и Дмитрия Куклина — по ст. 33, 307, 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе, дача заведомо ложных показаний).

Еще два фигуранта дела — Павел Кулибанов и Михаил Федосеев — проходят по делу о даче заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ).

Напомним, Александра Аверина, Денис Ференц и бизнесмен Дмитрий Куклин обвиняются в организации сфабрикованного уголовного преследования предпринимательницы Натальи Васильевой с подачи бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового.

Расследование дела было завершено в августе прошлого года. Отметим, по инициативе защиты обвиняемых в сентябре уголовное дело передали в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово для изменении территориальной подсудности, однако суд отклонил просьбу о передаче дела в другой регион.