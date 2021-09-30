Кассационный суд вернул в Новосибирск дело экс-прокурора Дениса Ференца

Уголовное дело в отношении экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца не будут рассматривать в Кузбассе, как того требовала защита. О соответствующем решении кассационного суда сообщило издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в четверг.

Восьмой кассационной суд общей юрисдикции отклонил просьбу защиты бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца в передаче уголовного дела в другой регион. Адвокаты могут обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

Напомним, уголовные дела в отношении экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, экс-начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной и бизнесмена Дмитрия Куклина, обвиняемых в организации сфабрикованного уголовного преследования предпринимательницы Натальи Васильевой с подачи бизнесмена Олега Ярового, были переданы на рассмотрение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово по инициативе защитников в начале сентября.

Решение рассмотреть дела в другом регионе связано в том числе с тем, что двое судей Центрального района суда Новосибирска, куда уголовные дела поступили изначально, проходят в качестве свидетелей стороны обвинения. Это председатель суда Наталья Воронова и судья Татьяна Петрова.

Денис Ференец обвиняется по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а Александра Аверина и Дмитрий Куклин – по статье о заведомо ложном доносе (ст. 33, 306 и 307 УК РФ). Ещё два фигуранта – Федоссев и Кулибанов – проходят по статье о даче заведомо ложных показаний.

Расследование уголовного дела о фальсификации обвинения («дела Ярового»), возбуждённого в конце 2020 года, было завершено в августе.