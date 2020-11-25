Экс-прокурор Новосибирска отправлен в СИЗО

В среду Центральный районный суд Новосибирска сообщил об избрании пресечения трем фигурантам «дела Ярового», в числе которых бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.

Как сообщили в Центральном районном суде, Денис Ференец, как и двое других фигурантов дела, отправлен под стражу на один месяц и 21 сутки, до 13 января 2021 года. О том, что вменяет экс-прокурору города следствие, в суде не сообщили. По данным «Континента Сибирь», ему может быть предъявлено обвинение в нарушении ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Ранее под стражу также были отправлены руководитель ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин и экс—руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. По данным источника «Континента Сибирь», Дмитрий Куклин, Александра Аверина и Денис Ференец являются фигурантами уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

Напомним, официальной информации об отставке Дениса Ференца так и не было. В июле текущего года он написал заявление на предоставление отпуска, исполняющим обязанности прокурора Новосибирска был назначен Игорь Стасюлис. В конце минувшей недели в областной прокуратуре сообщили «КС» о том, что информации о назначении нового прокурора пока нет.

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