Фигурантов новосибирского «дела Ярового» освободили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Новосибирска сменил меру пресечения фигурантам «дела Ярового» — экс-руководительнице управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александре Авериной и директору ООО «ГУМ», бизнесмену Дмитрию Куклину.

Александра Аверина и Дмитрий Куклин находились под домашним арестом до 13 августа текущего года. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, ходатайство следователя о продлении им домашнего ареста было отклонено.

Новая избранная мера пресечения – запрет определенных действий. Авериной и Куклину запрещается выезжать за пределы Новосибирска, пользоваться связью, включая интернет, за исключением экстренных случаев, а также общаться с другими участниками уголовного дела. Из-под домашнего ареста фигуранты в итоге освобождены.

Напомним, экс-руководительница управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александра Аверина и бизнесмен Дмитрий Куклин проходят по уголовному делу об организации коррупционных связей бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового с прокуратурой. Ещё один фигурант дела — экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Все подозреваемые были задержаны в конце ноября 2020 года.

На минувшей неделе стало известно о том, что Олег Яровой заключил сделку со следствием по еще одному уголовному делу. Оно связано с деловым партнером Олега Ярового Натальей Васильевой. По версии следствия, бизнесмен организовал уголовное преследование гендиректора ООО «Экфард» Васильевой и дал на нее ложные показания с целью завладеть недвижимостью стоимостью примерно в 500 млн рублей. В отношении Васильевой в 2017 году возбудили уголовное дело о мошенничестве с займами, однако позже суд признал ее невиновной с правом на реабилитацию.