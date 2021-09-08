Дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца рассмотрит кузбасский суд

Уголовные дела, возбужденные в отношении экс-руководительницы управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, бизнесмена Дмитрия Куклина и бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца переданы на рассмотрение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, Кемерово.

Как сообщили в Центральном районном суде Новосибирска, на изменении территориальной подсудности настаивали сам Денис Ференец и защищающий его адвокат Старостенко. В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции будут переданы дела Ференца, Авериной, Куклина, а также еще двух фигурантов – Федосеева и Кулибанова.

В суде уточнили, что Александре Авериной и Дмитрию Куклину предъявлены обвинения по ст. 33, 306 и 307 УК РФ – заведомо ложный донос. Денису Ференцу инкриминируют воспрепятствование осуществлению правосудия и превышение должностных полномочий. Федосеев и Кулибанов проходят по статье о заведомо ложных показаниях.

Напомним, экс-руководительница управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александра Аверина и бизнесмен Дмитрий Куклин проходят по уголовному делу об организации коррупционных связей бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового с прокуратурой. Ещё один фигурант дела — экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Все подозреваемые были задержаны в конце ноября 2020 года.

На минувшей неделе стало известно о том, что Олег Яровой заключил сделку со следствием по еще одному уголовному делу. Оно связано с деловым партнером Олега Ярового Натальей Васильевой. По версии следствия, бизнесмен организовал уголовное преследование гендиректора ООО «Экфард» Васильевой и дал на нее ложные показания с целью завладеть недвижимостью стоимостью примерно в 500 млн рублей. В отношении Васильевой в 2017 году возбудили уголовное дело о мошенничестве с займами, однако позже суд признал ее невиновной с правом на реабилитацию.