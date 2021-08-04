Источник: Новосибирский бизнесмен Олег Яровой пошел на сделку со следствием

Известный новосибирский предприниматель Олег Яровой пошел на сделку со следствием по делу о ложном доносе с фабрикацией доказательств, сообщил «Континенту Сибирь» источник.

Бывший председатель cовета директоров компании «Винап» и экс-партнер основателя «РАТМ Холдинга» Олег Яровой, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), части 2 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показание), пошел на сделку со следствием. Дело в отношении предпринимателя находится в Центральном районном суде Новосибирска, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Уголовное дело связано с деловым партнером Олега Ярового Натальей Васильевой. Бизнесмен организовал уголовное преследование гендиректора ООО «Экфард» Васильевой и дал на нее ложные показания с целью завладеть недвижимостью стоимостью примерно в 500 млн рублей. В отношении Васильевой в 2017 году возбудили уголовное дело о мошенничестве с займами, однако позже суд признал ее невиновной с правом на реабилитацию.

Другими фигурантами уголовного дела, по данным «Коммерсантъ», являются экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, которого в июне выпустили из под домашнего ареста, и бывший руководитель управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александра Аверина. Обвиняемая находится под домашним арестом до 13 августа. Они подозреваются в причастности к фальсификации уголовного дела в интересах Олега Ярового.

Напомним, в отношении Олега Ярового расследуется еще одного уголовное дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Бизнесмена обвиняют в хищении 170 млн руб. у бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова.