Источник: Новосибирский бизнесмен Олег Яровой пошел на сделку со следствием

Василий Попов
 
предприниматель Олег Яровой пошел на сделку со следствием
Фото Михаила Перикова

Известный новосибирский предприниматель Олег Яровой пошел на сделку со следствием по делу о ложном доносе с фабрикацией доказательств, сообщил «Континенту Сибирь» источник.

Бывший председатель cовета директоров компании «Винап» и экс-партнер основателя «РАТМ Холдинга» Олег Яровой, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос),  части 2 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показание), пошел на сделку со следствием. Дело в отношении предпринимателя находится в Центральном районном суде Новосибирска, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Уголовное дело связано с деловым партнером Олега Ярового  Натальей  Васильевой. Бизнесмен организовал уголовное преследование гендиректора ООО «Экфард» Васильевой и дал на нее ложные показания с целью завладеть недвижимостью стоимостью примерно в 500 млн рублей. В отношении Васильевой в 2017 году  возбудили уголовное дело о мошенничестве с займами, однако позже суд признал ее невиновной с правом на реабилитацию.

Другими фигурантами уголовного дела, по данным «Коммерсантъ», являются экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, которого в июне выпустили из под домашнего ареста, и бывший руководитель управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александра Аверина. Обвиняемая находится под домашним арестом до 13 августа. Они подозреваются в причастности к фальсификации уголовного дела в интересах Олега Ярового.

Напомним, в отношении Олега Ярового расследуется еще одного уголовное дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Бизнесмена обвиняют в хищении  170 млн руб. у бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  