Расследование «дела Ярового» завершено в Новосибирской области

Следователи завершили расследование уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца и экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александры Авериной.

Как сообщает пресс-служба главного управления СКР 12 августа, дело передано в суд.

По данным следствия, бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой с помощью главы управления областной прокуратуры Александры Авериной и бизнесмена Дмитрия Куклина сделал заведомо ложный донос о мошенничестве знакомой. По данным «Континента Сибирь», речь идёт о деловом партнёре Ярового, гендиректоре ООО «Экфард» Наталье Васильевой.

Бизнесмен также организовал дачу ложных показаний, к которой в качестве свидетелей привлёк Михаила Федосеева и Павла Кулибанова.

«Ференец в период с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования указанного уголовного дела, которые передавал Авериной», — сообщили в СКР.

Экс-прокурор также давал следователю незаконные указания о возбуждении уголовного дела, мере пресечения и окончании расследования. При этом он не проверял доказательства, которые свидетельствовали о невиновности обвиняемой.

Незаконно возбуждённое уголовное дело впоследствии было прекращено.

Сотрудники прокуратуры, а также Куклин, Федоссев и Кулибанов в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 294, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 307 УК РФ (превышение должностных полномочий; воспрепятствование производству предварительного следствия; совершение заведомо ложного доноса о мошенничестве; дача заведомо ложных показаний).

Уголовное дело в отношении Олега Ярового выделено в отдельное производство. 4 августа стало известно, что по этому делу он заключил сделку со следствием. За день до этого в суд поступило ещё одно уголовное дело в отношении предпринимателя по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Бизнесмен был задержан летом 2020 года.

Напомним, 9 августа Александра Аверина и Дмитрий Куклин были освобождены из-под домашнего ареста по делу об организации коррупционных связей Олега Ярового с прокуратурой. В качестве меры пресечения им избрали запрет определённых действий. Ференца, Аверину и Куклина задержали в конце 2020 года.